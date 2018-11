Henrik Dahls visdom om ledige standpunkter - gælder den også ham selv?

Fordomme: 27. november havde Henrik Dahl, MF'er for Liberal Alliance følgende kloge betragtninger i avisen Danmark om fænomenet "det ledige standpunkt": "Man bør huske, at noget af det mest karakteristiske ved det ledige standpunkt er, at der som regel er en helt oplagt grund til, at det er ledigt. Typisk: At det er mere eller mindre skørt eller umoralsk".

30. juni sidste år havde samme Dahl fundet et ledigt standpunkt og skrev i avisen Danmark: "Generelt er det sådan, at danske skolelærere mener, at man skal passe på med ikke at lære for meget ... Hvis man lærer for meget, går det ud over trivslen. Så bliver man stresset og nedtrykt, og der kommer en dårlig stemning i klassen."

Henrik Dahl, der også er sociolog og derfor må antages at have studeret sig til, at man bør kunne underbygge sine synspunkter med fakta, kom ifølge sit eget referat med de provokerende udtalelser, da han skulle informere en amerikansk gæst om danske skoleforhold. Gæsten omtaler han som direktør for en tænketank. Adspurgt af den amerikanske gæst svarer Dahl, at man "lidt forenklet godt kan sige, at i den danske folkeskole mener man generelt, at eksakt viden kan være skadelig for børnene, ligesom hårdt arbejde."

Man kunne ønske, at Henrik Dahl allerede i forsommeren 2017 havde opdaget det ledige standpunkts karakteristika og derfor ladet det ovenfor beskrevne standpunkt forblive ledigt, men det skete desværre ikke. Flere efterfølgende opfordringer i avisen til at underbygge de uhyrlige påstande om dansk skole og danske lærere forblev, så vidt jeg har set, ubesvarede.

Mon Henrik Dahls nyvundne visdom har fået ham til at ændre holdning - og vil han oplyse avisens læsere herom?