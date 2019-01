Vi har en klog dronning i Danmark. Forrige år opfordrede hun os i sin nytårstale til at gøre noget unyttigt. Som hun sagde: "Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser, noget der befrugter vores fantasi, som nærer tanken, og som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unyttigt endda". I sin seneste tale bad hun os om at passe bedre på hinanden. "Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det", lød dette års syleskarpe og kærlige opfordring til at få fingeren ud af egen navle for i stedet at række den ud mod sine medmennesker.

Det kan da godt være, at kunst er unyttigt i den forstand, at det ikke i første omgang afstedkommer et konkret resultat. Man kan bage et brød og derefter spise det. Man kan gå på arbejde og få sin løn. Men vælger man at male eller se på et billede, at lytte til et stykke musik eller selv forsøger sig udi frembringelsen af det, så er der ikke et konkret resultat i pipelinen. Der er oplevelser og fortabelse og refleksion i vente, og derfor har menneskeheden da også gjort det siden tidernes morgen. Også selvom nytteværdien ikke har kunnet udmåle sig i noget håndfast.

Og så alligevel. Det har faktisk vist sig muligt at kombinere det unyttige med dét at hjælpe hinanden. I dag er kunst ikke kun for en lille udvalgt skare. Kunst bliver set og oplevet af mange. Efter sigende sad de hjemløse, som Det Kongelige Teater for et par år siden havde inviteret i balletten, og råbte "god røv", da de indtog plyssæderne. Det kan da godt være, at danseren spjættede lidt ved tilråbet, og at "klappepolitiet", der ofte huserer ved sådanne lejligheder, ville have dånet ved oplevelsen. Men plyssæderne er altså for alle, også de hjemløse, hvis oplevelse sikkert i sidste ende har givet dem andet og mere end synet af en smuk numse.

I Aalborg tror man sågar på, at kunst og kultur kan skabe "nyttig" betydning. I 2016 startede Sundheds- og Kulturforvaltningen projektet "Kulturvitaminer" op. Det giver borgere, der er sygemeldt med stress, angst eller depression, mulighed for at blive en del af et Kulturvitamin-hold, hvor de deltager i forskelligartede aktiviteter på ti kulturinstitutioner i byen. Hvert hold kommer bl.a. på besøg på Kunsten to gange, hvor vi har fornøjelsen af at være sammen med dem for både at mødes om og tale om kunst, og samtidig eksperimenterer de selv med at lave kunst i trygge rammer. I mødet med kunsten får mange troen på, at en god tilværelse venter på den anden side. Og det virker faktisk. Derfor har vi nu på Kunsten også sagt ja til et nyt samarbejde med forvaltningen og med SIND-skolerne i Aalborg, hvor vi gennem to år vil forsøge at øge trivslen hos psykisk sårbare unge og deres pårørende. Projektet vil både bruge kulturen og naturen som afsæt til gode samtaler og oplevelser i trygge miljøer. Undersøgelser viser, at både kultur og natur har en helende effekt på mennesker med psykisk sårbarhed. Konkret vil kunstformidlere og naturvejledere gå sammen om at løfte projektet og de unges trivsel.

Vi forventer os meget af projektet, også selvom vores holdning er klokkeklar: Kunsten er fri og må aldrig rettes ind for at være nyttig. Men at kunsten formår at øge trivslen hos mennesker, der mistrives, er da en herlig nyttig sideeffekt. I dag falder mange helt almindelige unge mennesker gennem med stress, depression og angst. Måske fordi de er udsat for en øget kontrol og et stigende krav om at være korrekt, positiv og perfekt. Kunsten og kunstnere bryder - vel som ét af de eneste tilbageværende steder - med det dogme: Her er plads til sårbarhed, det ukorrekte, det grimme, det vilde. I mødet med kunsten vurderes vi ikke på vores præstationer, men på vores nysgerrighed. Jeg vil til enhver tid foretrække et tilråb som "god røv" end at perfekthedskulturen trækkes ind i mødet med kunsten. Kun sådan kan det unyttige, som dronningen hylder, få trukket vores finger ud af navlen for i stedet at række ud mod dem, der har brug for hjælp.