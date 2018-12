Hele verden inden for 5 x 5 centimeter

Vi sidder på en udendørs café midt i solen. Vore mobiltelefoner er tavse. Der er ingen forbindelse til dem. En enkelt gråspurv hopper helt hen under vores bord. Vi smuldrer hver især et par brødkrummer fra vore flute. Der kommer flere spurve til. I nogle minutter er der kun os, solen og spurvene, og så krummerne. Tiden står stille. I hverdagen er der ikke tid til den slags. Her er vi normalt udstyrede med alverdens elektroniske udstyr, som hele tiden holder os opdaterede. Det er for mange år siden blevet en vane, at hvis der lige er et øjebliks pause fra arbejdet, tjekkes mobilen. Er der mon nogen derude, som forholder sig til vores verden? Er der nyheder? Er der arbejdsmails?

Nu ligger mobilerne der uvirksomme på bordet. Hvad nu hvis nogen prøver at få fat i os, og vi ikke hører det? Tanken skaber et øjebliks indre uro, men gråspurvenes tilstedeværelse tvinger os til at vælge. Skal vi tjekke mobilerne eller skal vi fortsætte med at smuldre krummer til fuglene. Vi vælger det sidste. I hverdagen er der masser af kommunikation. Mennesker går rundt i det offentlige rum og har hovedet begravet i deres mobiltelefoner. På fortove, i tog og i busser. I privatbiler, der holder for rødt, tjekkes der lige op. Det er egentlig forbavsende få mennesker, der taler sammen i det offentlige rum. På banegårde, hvor folk sidder og venter på toget, indtager flertallet en let foroverbøjet positur med ansigtet ca. 30 cm fra en lysende skærm på max. 5x5 cm. Ja, selv små børn i barnevogne må vokse op med et billede af deres forældre som personer med to ben og en skærm som ansigt!

Vi bor i byens centrum til daglig. Når folk, unge og ældre, går forbi vore vinduer, færdes de typisk med en mobiltelefon i den ene hånd. For nogle få år siden holdt man telefonen i lommen. Det gør man ikke længere. Måske er de nye modeller blevet for store til, at man kan have dem i lommen. Måske er virkeligheden uden for skærmen blevet for uinteressant. Måske kan virkeligheden bare ikke konkurrere med den interaktive verden. Men lige nu har en flok gråspurve på en solbeskinnet plads udkonkurreret vore to iPhones. Der er kommet flere spurve til. De æder grådigt. Gad vide om man kan få sådan en skabning til at spise af hånden? Det skal prøves. Langsomt rækker vi hænderne ned, fyldt med friske krummer. Flere fugle nærmer sig, nervøst trippende, sidelæns helt hen til hænderne. Så - nu..... ringer den ene mobil. Fuglene letter i samme sekund, som elektronikken begynder at larme og vibrere deroppe på bordet. F...... osse! Magien er brudt!

Den ægte virkelighed er blevet forstyrret. Uden vi har aftalt det med hinanden, slukker vi vore mobiltelefoner. Et fælles, usagt ønske om at genoprette magien fra før, får os til at vælge en flok gråspurve fremfor kontakten med den omverden, der har været vant til at kunne nå os i døgndrift i årevis. En gruppe lærerstuderende spurgte sidste forår en 8. klasse om hvor meget tid, de bruger på sociale medier i løbet af et døgn. Der kom flere interessante tal. Tal som ikke længere chokerer nogen. For det er ikke kun de helt unge og børnene, der bruger det meste af deres vågne tid foran et lille lysende felt på størrelse med en æske tændstikker. Overforbruget har bredt sig til også at omfatte forældregenerationen. Vi færdes dagligt i en tilstand, hvor vi ikke for alvor er til stede rent mentalt, når vi er fysisk sammen. Opmærksomheden er konstant på vore mobiler, som ligger fremme eller nede i tasken. Til møder. Når vi er sammen for sjovt.

Og så tilbage til den førnævnte 8. klasse. Over halvdelen af eleverne i denne klasse fortalte, at de ikke er fysisk sammen med venner i dagligdagen uden for skolen. Når de kommer hjem er de til gengæld on-line indtil de falder i søvn. Hvis de er heldige, spiser de sammen med deres familie, men også denne sociale foreteelse er på kraftig retur. Man spiser på værelset. Man falder i søvn ved siden af computer og mobiltelefon. Sådan går dagene. På Island er der tilfælde hvor forældre må ty til politiet, for at få hjælp til at dæmpe deres børns reaktioner, fordi et øjebliks klarsyn har fået forældrene til at afbryde netforbindelsen. Gad vide om børnene på Island og dem i 8. klasse i Danmark ved, hvordan en gråspurv ser ud? Har de mon været tæt på sådan en vild fugl? Så tæt på at man kan røre ved den? Det har vi!

Nu er fuglene langsomt vendt tilbage igen. Det tog ikke lang tid. Hvor vilde er de egentlig? De er sikkert også vant til mobiltelefoner. Hvad sker der, hvis man lægger sin mobiltelefon på brostenene og drysser brødkrummer ud over den? Vi forsøger. Spurvene er helt ligeglade. De skelner ikke mellem brosten og kinesisk elektronik. De vil have krummer. De holder fast i livet. Det er meget simpelt. Mad og forplantning. Og undgå at blive spist. Sådan er det i spurvenes verden. Dybest set har vi den samme funktion. Vejen til maden og forplantningen er blot blevet fyldt med et virvar af forhindringer. Masser af larm. Civilisation på et højt niveau. Sådan ser vi vores samfund. Tingene fungerer. Vi kommunikerer med hinanden globalt. Vi arbejder hårdt. Og længe. Vi uddanner os. Vore børn lærer, hvordan man er civiliserede. De kopierer os. Vi kopierer dem.

Således befinder vi os nu i en verden, hvor mødet med en flok nysgerrige gråspurve kan være en ny og eksotisk oplevelse. Hvor minutters stilhed kan føles som en gave, der alt for sjældent modtages og åbnes. Vi rejser os, betaler for maden og vandrer ad brostenene. En tjener råber efter os. Han står og vifter med en mobiltelefon. Den lå under stolen fortæller han. Vi takker ham mange gange. Inden den kommer tilbage i lommen viftes et par brødkrummer af det støvede display, og der på den støvede, mørke skærm, er der tydelige aftryk af en lille fugls fødder...