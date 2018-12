Har ikke-digitale passagerer en plads i den kollektive transport?

Digitalt: Digitaliseringen gør mange ting nemmere for passagererne. Vi kan finde vores rejse på rejseplanen og få sendt opdateringer på smartphonen, hvis der sker ændringer med rejsen. Og vi kan købe vores billet i en app. Men hvad nu hvis vi ikke er så trygge ud i den digitale verden? Hvad nu hvis vi ikke har en smartphone, eller der ikke er adgang til internettet, der hvor vi står? Ca. 210.000 danskere over 65 år har aldrig været på internettet. Det viser tal fra Danmarks Statistik 2017. Det kan også være, at vi oplever det som nemmere og sikrere, at den relevante information findes direkte på et skilt - fysisk eller digitalt - frem for at vi skal finde telefonen frem fra tasken og søge efter en rejse. Trafikselskaberne i Danmark har de sidste år gjort stigende brug af digitaliseringens muligheder. Bornholms Trafikselskab fjernede i 2017 de printede køreplaner på øens stoppesteder og satte i stedet QR-koder op.

Senest har DSB meldt ud, at de ikke samlet udgiver de nye køreplaner i en PDF på hjemmesiden, men at man nu skal søge sin egen køreplan frem. Og busselskabet Movia fjerner også alle trykte køreplaner ved stoppestederne på Sjælland, for at man så skal bruge Rejseplanen eller en sms-løsning, hvis man bruger et af de stoppesteder, hvor der ikke bliver sat digitale skærme op.

Movia begrunder sin beslutning med, at 70 procent af passagererne aldrig eller sjældent bruger køreplaner og zonekort på stoppestedet. Men hvad med de sidste 30 procent? Hvornår er et mindretal så lille, at man ikke længere skal tage hensyn til dem? Til sammenligning viser Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsens rapport Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved busstoppesteder, at 70 procent af ældre passagerer synes, det er vigtigt med information om køreplaner ved busstoppestedet. Mange passagerer kan få brug for det overblik, en køreplan eller et oversigtskort giver, men når selskaberne fjerner informationen, rammer det flere grupper; blandt andet de ikke-digitale, som ikke vil eller kan bruge en smartphone, ældre, turister osv. Det synes vi ikke, er rimeligt, og vi appellerer til, at trafikselskaberne lytter til deres kunder, inden de træffer beslutningen om at fjerne et velkendt værktøj.

Det er fint med digitale løsninger, men vi stiller os helt uforstående over for, at de nye digitale muligheder absolut skal betyde afskaffelse af gamle analoge tilbud på nuværende tidspunkt. Hvorfor skal det være enten eller?

Midttrafik indførte sidste år appen Midttrafik Live, der via en gps viser dig præcis, hvor bussen er. Det er en smart og brugbar digital løsning, som i øvrigt vandt Passagerpulsens Initiativpris som det bedste kundeserviceinitiativ i 2017. Men trods det har Midttrafik stadig køreplaner hængende ved stoppestederne, så de passagerer, der har brug for det, fortsat kan hente tryghed i de velkendte trykte køreplaner. Det synes vi, giver god mening, og er et godt eksempel at følge for andre selskaber.