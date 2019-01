Håndværkeren på pension før lægen? Ligner det ikke uforfalsket akademikerforagt?

På kant: Socialdemokratiet går til valg på en mere lempelig pensionsalder. Men ikke for alle.

Den højtuddannede akademiker skal indstille sig på en højere pensionsalder end håndværkeren eller den ufaglærte arbejder, der har været flere år på arbejdsmarkedet. Det forekommer rimeligt, at en fysisk nedslidt flyttemand, stilladsarbejder, asfalteringsbisse, rengøringsassistent, slagteriarbejder osv. skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når kroppen ikke længere kan følge med.

Men det kan de allerede med den nuværende lovgivning. Nedslidte personer kan lade sig pensionere, hvis de får tilkendt førtidspension eller seniorførtidspension.

Hvorfor har S behov for et udspil, som mest ligner et stykke signalpolitik? Er det ikke en leflen for bestemte vælgergrupper? Er der ikke et islæt af latent akademikerforagt i idéen om differentieret pensionsalder? Hvor er forståelsen for den psykiske nedslidning, som kun kendes alt for godt blandt akademikere? Hvorfor går f.eks. flere og flere gymnasielærere på deltid? Eller ned med stress? Måske fordi de ikke i længden kan forholde sig til de 2-300 forskellige elever, der er ved at blive den nye norm.

S-forslaget virker indskrænket. Faktisk lidt dumt.