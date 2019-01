Grisefarven er lige til pytkassen - gem krudtet til de væsentlige krænkelser

På kant: På mine børns skole har de pytkasser. Hvis børnene oplever noget, der irriterer dem, men som hører til i afdelingen for bagateller, skriver de det ned på en seddel og lægger den i kassen. Så er det ude af verden. Hvis børnene til gengæld oplever større ting, som drilleri eller mobning, går de til en voksen, der kan hjælpe dem.

Selvfølgelig er det ikke altid let at skelne, men hvis børnene er i tvivl, snakker de om det. Og på den måde lærer de at sige pyt til de små ting, men insistere på at blive hørt, når det gælder de store.

Ideen er hermed givet videre.

For er det ikke pytkasser, vi har brug for, når en kommentator kalder hvide mennesker for grisefarvede? Eller vi møder folk, der går i fremmedartet tøj? Eller ikke vil spise svinekød? Måske kan vi mærke en snert af irritation, men der er ingen grund til forargelse, vrede eller en hidsig offentlig debat. Ned i kassen med det.

Men omvendt: Når det gælder sexisme, racisme og chauvinisme skal vi på ingen måde sige pyt. I de situationer skal vi råbe op og lytte til den krænkede.

Vi skal med andre ord kunne skelne, og det har vi helt åbenlyst svært ved. Det betyder, at vi blæser bagateller ud af proportioner og endnu værre: Vi kommer til at sige pyt til de reelle krænkelser.