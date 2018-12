Grindstedværkets amerikanske ejer agerer struds i sagen om fabrikkens forurening

Forurening: 2018 bød på en fornyet interesse for Grindsteds årelange store forurening. Lokale græsrødder, tidligere byboere, lokale, regionale politikere og politikere fra Christiansborg er kommet på banen. Der har sågar været ministerbesøg et par gange. Det er glædeligt, men én enkelt har været helt fraværende: Den nuværende ejer af skadeforvolderen Grindstedværket - amerikanske Dupont.

Strudsen er kendt for, at den stikker hovedet i jorden, når den er udsat for fare. Så længe hovedet er nede i hullet kan den ikke se faren og måske er den drevet over, når hovedet kommer frem igen. Tilsyneladende er det samme strategi, Dupont i Grindsted praktiserer. Dog stikker man ikke hovedet i jorden (den er jo giftig), men snarere i busken.

I hele den aktuelle debat omkring årtiers giftforurening i store dele af Grindstedområdet og helt ned mod Varde via Grindsted å, så har Dupont været helt fraværende på trods af, at det store amerikanskejede selskab har en meget omfattende selverklæret profil på miljøområdet. Der fremgår at firmaets internationale hjemmeside, hvor der blandt andet er årlige vandrapporter.

Det er på tide, at Dupont kommer ud af busken og viser, at borgerne i Grindsted ikke står alene med problemerne efter at disse gennem årtier er blevet fejet under gulvtæppet på trods at utallige undersøgelser og rapporter. Lige nu er det positivt, at både nye aktive borgergrupper, lokale medier samt lokale og regionale politikere nu tager problemerne mere alvorligt. Nu mangler vi bare at Danmarks nye miljøminister og Dupont også viser tiltag.

Dupont er relativt nye ejere af fabrikken, men kan ikke være ubekendte med, at de har overtaget en fabrik med en historisk stor forurening. Hermed en klar opfordring til Dupont: Glem al snak om juridisk ansvar: 1. Kig på jeres egen målsætning omkring miljø. 2. Bidrag aktivt til at skabe varige løsninger, som Dupont selv skriver: "We are always pushing the limits of what's possible, leading the way in technology advances and new understandings in safety, health and environmental science."

På godt dansk: Dupont vil gerne skubbe til grænserne for, hvad der er muligt af hensyn til sikkerhed, helbred og miljøet. Det vil være et flot træk af Dupont, hvis den danske ledelse kommer frem af flyverskjulet og indleder en dialog med borgergrupperne. Nu skal og bør der startes en oprydning af de værste kilder. Helt konkret vil det være flot, hvis Dupont tilbyder som første trin, at fjerne hele giftdepotet i banegraven samt de nedgravede giftdepoter på selve fabriksgrunden. Det vil være et godt signal og formentlig kun koste en brøkdel af det milliardoverskud, som fabrikken i Grindsted har præsteret gennem mange år.