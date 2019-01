Gør dog noget for de pressede samfund i stedet for at spilde penge på øer

Øer: Politikeres visioner og iderigdom stiger voldsomt i nærheden af valg. I dette tilfælde er øer i forskellig form temaet.

Den ene koster godt 750 millionener og kan huse 100 kriminelle asylansøgere med deres helt egen færge. De andre er fantasifuldt lagt i henholdsvis Køge Bugt og nord for Lynetten i Øresund og kommer med et ikke nærmere defineret milliardprisskilt.

Lad os starte med Lindholm. Ombygningen, nedrivningerne og klargøringen til 100 afviste kriminelle asylansøgere koster mere end 750 mio. kroner og kommer til at hensætte Kalvehave og omegn i en konstant frygt for, hvad der sker med deres lokalmiljø, når de 100 tidligere straffede frit kan tage færgen til og fra øen. Måske havde det bare været nemmere at udfordre konventionerne ved at sige, "I er dømt for hård kriminalitet, dømt til udvisning og derfor kan I ikke frit bevæge jer frit rundt" og tilføje "skulle I ønske at rejse ud, kan I gøre det til enhver tid, vi betaler endda for flybilletten". Det ville betyde, at vi kunne finde en egnet bygningsmasse et sted i Danmark og sætte hegn omkring, helt i stil med andre dele af kriminalforsorgen. Billigere, sikrere, mere trygt for hele samfundet og et ægte paradigmeskift.

Regeringens afgrundsdybe fascination af øer stopper ikke der. Nye øer er tænkt til at skyde op nord og syd for København til henholdsvis beboelse og industri. Grundtanken er i sig selv pudsig. Samtidig med, at regeringen bruger millioner på at udflytte statslige arbejdspladser, vil man bruge andre milliarder på at etablere øer i hovedstaden til trods for, at indfaldsveje til hovedstaden er proppet til bristepunktet og trafikintensiteten kun ser ud til at stige, selv uden øer. I andre dele af landet er de mindre samfund pressede. De kæmper med butiksdød, fraflytning og udflytning af erhverv - hvor regeringens svar så er mere centralisering og en saltvandsindsprøjtning til hovedstaden.

Miljømæssigt giver øerne heller ikke den store mening. At flytte jord, særligt i de enorme mængder, der er lagt op til, kræver voldsomme energiressourcer, og det bliver næppe flyttet på el-lastbiler med strøm fra vedvarende energikilder. Kunne man ikke overveje at bruge krudtet på at udvikle områderne omkring den nye Femern-forbindelse, udvikle de dele af landet, hvor fraflytningen er værst og samfundene truet på deres eksistens? Hvorfor skal vi død og pine have hældt en milliarddyr vision ned over hovedet i en valgtid, når de helt jordnære, men knap så sexede løsninger ligger lige til højrebenet. Svaret er desværre ganske simpelt, den sunde fornuft er fraværende, når 179 politikere vil gøre alt for at blive genvalgt.