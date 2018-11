Glem alt om krise - det er krig mellem Ukraine og Rusland

Ukraine: Ved I hvor Det Azovske Hav ligger? Det er et indhav adskilt fra Sortehavet af Krimhalvøen. Det Azovske Hav er forbundet med Sortehavet via Kertjstrædet. Både Ukraine og Rusland har kyst ud til havet.

Lige nu minder den russiske ageren i området mest af alt om moderne sørøveri. 28. august blev en ukrainsk fiskerbåd opbragt ved Krim. Russerne har også beslaglagt nogle ukrainske boreplatforme i havet omkring Krim. Siden Putin kørte i lastbilkortege over den nybyggede bro ved Kertj-strædet 15. maj, har han øget chikanen mod de skibe, som sejler til de ukrainske havne i Mariupol og Berdjansk. De sidste måneder er skibene blevet blokeret fra at fortsætte mod deres ukrainske destination. Mellem maj og midten af juli var der blevet stoppet 148 skibe.

Lasttrafikken til Mariupol er faldet fra 15 millioner tons i 2013 til 6,5 millioner tons i 2017. Broen er bygget så lav (35 meter), at store skibe ikke kan passere, og de firmaer, som har stået for opførelsen, er blevet ramt af EU-sanktioner. EU betragter broen til det besatte Krim som ulovlig.

Motiverne for Putins ageren ved man aldrig, men nogle bud kan være: Skabe oprør/utilfredshed blandt befolkningen, når byernes livline til handel bliver skåret over. Vedligeholde den frosne konflikt i Ukraine, så han kan svække Ukraine og holde liv i sin egen fortælling om Ukraine som en forfejlet stat. Genoplive tanken om en landkorridor til Krim ved at tage den sydlige del af Ukraine, måske hele den sydlige del af Ukraine, så han får landkontakt med Transnistrien. Søkrig, som kan samle russerne omkring Putin og fjerne fokus fra utilfredsheden med pensionsreformen.

Samtidig er det, der sker, desværre stadig en del af en ukendt krig. Hvorfor får Putin lov til at agere som sørøver uden nogen reaktion fra andre end de ukrainske soldater og frivillige?Krigen har de sidste 4 ½ år dræbt mindst 10.300 og sendt 1.500.000 på flugt. En flygtningestrøm, der ikke har ramt os, fordi ukrainerne ønsker at blive i eget land, og de fleste tror på en ukrainsk fremtid.

Og nu kom krigshandlingerne. Først sejlede russerne bevidst ind i en ukrainsk slæbebåd. Senere angreb russiske specialstyrker tre små både på vej til Mariupol i et fuldstændig lovligt ærinde. Russerne har også spærret indsejlingen med et tankskib.

Hvad gør resten af Europa nu ved krigen i Europa? Brug nu det ord i stedet for at tale om 'krisen' i Ukraine. Ukraine har indført 30 dages undtagelsestilstand.