Glædelig jul: Fattige familier er overladt til din dårlige samvittighed

Fattigjul: Vi kan ikke længere forvente, at velfærdssamfundet holder hånden under udsatte børn og voksne. I stedet må de selv række hånden frem i håb om, at vi forbarmer os over dem. Det er konsekvensen af kontanthjælpsloftet, som har skubbet et uhørt stort antal mennesker ud i fattigdom i et af verdens rigeste lande. Konsekvensen er, at familier på kontanthjælp i stigende grad er overladt til din dårlige samvittighed.

I kolde tal har kontanthjælpsloftet betydet, at 64.500 børn i dag lever i fattigdom - alene i 2017 voksede antallet af fattige børn med 12.000 (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2018). Udviklingen er et fundamentalt opgør med de to af de principper, der ligger til grund for velfærdsstaten; nemlig, at vi hver især har ret til et minimum af økonomisk velstand, og at vi har ret til at leve et civiliseret liv i nogenlunde overensstemmelse med resten af samfundet. Samtidig tager argumenterne for kontanthjælpsloftet afsæt i en forestilling om, at jo mere elendigt et menneske har det, jo mere motiveret vil man være til at handle.

Hvis det var så enkelt, skulle kontanthjælpsloftet betyde, at antallet af kontanthjælpsmodtagere styrtdykkede. Det er bare ikke det, der er sket. 600 mennesker er kommet i arbejde siden kontanthjælpsloftet blev indført (Beskæftigelsesministeriet, 2018). 600 voksne på bekostning af 64.500 børn.

Når kontanthjælpsmodtagere ikke fra den ene dag til den anden kommer i job, skyldes det naturligvis, at kontanthjælpsmodtagere ofte er mennesker med såkaldte komplekse problemstillinger. Det kan være lav uddannelse, sygdom (herunder psykiske lidelser) og/eller misbrug. Altså ikke selvvalgt dovenskab eller ugidelighed, selvom det også er blevet ord, som vi uden at blinke er begyndt at hæfte på kontanthjælpsmodtagere.

Principperne i vores højt besungne velfærdsmodel udmærkede sig netop ved, at vi tog ansvar for samfundets mest udsatte. I stedet ser vi nu for alvor konsekvensen af den systematiske marginalisering af de mest udsatte i vores samfund: Fattige familier, som ikke har penge til mad sidst på måneden, som ikke har råd til medicin, som ikke kan betale for deres bolig. I de familier vokser 64.500 børn op under forhold, der er fuldstændig uacceptable for et velfærdssamfund.

Jeg har stor respekt for de private, der tager initiativ til indsamlinger op til jul, og til sociale foreninger, der forsøger at lappe hullerne i de udsatte familiers økonomi fx ved at betale for børnenes fritidsinteresser. Men tag ikke fejl: I stedet for at staten sikrer, at alle kan leve et anstændigt liv, er fattige mennesker nu mere eller mindre afhængige af almisser - og dermed af vores mere eller mindre dårlige samvittighed.

Reelt er der tale om tiggeri per stedfortræder. For kun hvis du møder op med hånden fremme og siger højt: Jeg har ikke råd til at betale for mine børns fritidsinteresser, jeg har ikke råd til at holde noget, der ligner så meget som en skrabet version af juleaften, jeg har knap råd til at leve. Kun hvis du stiller dig frem til offentligt skue, kan du få den ekstra hjælp, du har brug for. Dem, der ikke har det overskud og mod, må hutle sig igennem hverdagen - jul eller ej.

Vi kan ikke hver især redde alle mennesker ud af fattigdom, men i fællesskab, som samfund, kan vi. Vi kan sætte vores kryds klogt ved det kommende folketingsvalg og dermed vise politikerne, at vi ikke vil acceptere strukturel fattigdom. Kontanthjælpsloftet fik ikke horder af udsatte menneske i arbejde, men det drev dem derimod ud i fattigdom.