Ghettoområder er ved at ha' ryddet op - og så skal det hele smadres

Ghettoer: 'Parallelssamfund' beskrives af boligminister Ole Birk Olesen og folketingsmedlem Merete Dea Larsen i avisen Danmark mandag som modstand mod demokrati, besværliggørelse af politiarbejde, kriminalitet og forkerte opfattelser af politisk samfundssystem, religion og civilsamfund. 'Parallelssamfund' er et samfundsonde, der bl.a. skal bekæmpes, om nødvendigt med nedrivning af boliger.

Men når 'parallelsamfund' skal findes i praksis, handler det om voksne uden arbejde, ikke-vestlig identitet, kriminalitet, ingen uddannelse og fattigdom - og alene bosat i almene boligområder. Det er kriterier for at anklage boligområder for dannelse af 'parallelsamfund', der ultimativt kan medføre nedrivning af boliger.

Bortset fra fællesfokus på kriminalitet bygger beskrivelse og kriterier på to vidt forskellige definitioner af 'parallelsamfund'. Politikere angiver at ville et - ved at handle ud fra noget helt andet.

Det forekommer ikke påvist, at etniske fattige uden arbejde og uddannelse bosat i almene boligområder er ensbetydende med 'parallelsamfundsdannelse ' karakteriseret ved modstand mod demokrati og politi og forkert opfattelse af samfundssystem, religion og civilsamfund. Og skulle den modstand vise sig at kunne påvises forekommende blandt etniske fattige uden arbejde og uddannelse, vil den samme modstand formentligt vise sig at være mindst lige så udbredt i andre befolkningsgrupper. Også uden for almene boligområder udsat trussel om nedrivninger.

Dertil kommer, at nedrivning af boliger på usagligt 'parallelsamfundsgrundlag' ikke alene specifikt rammer en udpeget målgruppe for 'parallelssamfundsbekæmpelse'. Nedrivninger truer også andre beboere i samme boligejendom.

I øvrigt er truede boligområder de samme, som nu fysisk og boligsocialt er ved at have ryddet op efter statens problematiske fejltagelser i 1960'erne i form af krav til byggematerialer, udearealer og boligstørrelser. Skån disse boligområder for nye problematiske fejlgreb.