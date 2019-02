Frit valg og skoletilbud over hele landet - ja tak

Skoleliv: I socialdemokraternes kamp mod forældre og børns ret til selv at vælge, hvilken skole de vil gå på, bringer de samtidig skoler i yderområder i livsfare.

Hvordan sker det?

Socialdemokratiet er kommet med et forslag, der skal gøre det sværere at vælge en fri- eller privatskole. Et forslag som har til formål at nedsætte den såkaldte koblingsprocent, som dækker over den støtte, de frie skoler modtager fra staten til at drive skolen.

Til min store glæde har tidligere erfaringer på området vist mig, at Socialdemokratiet er i stand til at ændre holdning. For på Folketingets talerstol slog partiformand Mette Frederiksen fast til åbningsdebatten, at Socialdemokratiet ikke længere har et ønske om, at kun 10 procent skal gå i fri- og privatskole - noget som undervisningsordfører Annette Lind ellers tidligere har proklameret. Jeg håber derfor, at de med tiden også vil se lyset med hensyn til koblingsprocenten.

For jeg har svært ved at forstå, hvorfor Socialdemokratiet vil fratage forældre og deres børn retten til selv at bestemme, hvor de ønsker at gå i skole. I Venstre tror vi på, at både forældre og børn bliver gladere, når de frit kan vælge skole. Forældre og børns skolevalg kan være baseret på særlige faglige udfordringer eller bestemte værdier, som man ønsker at lægge vægt på. Derfor mener jeg, det er godt, at vi i Danmark har varierede uddannelsestilbud.

De frie skoler gør et godt og vigtigt stykke arbejde med at sikre skoletilbud i hele landet. Faktisk viser en undersøgelse, at friskoler er stærkt repræsenterede i landets allermindste byer. Friskolerne er til stede i tyndtbefolkede områder, hvor der ikke er kommunale tilbud. Sidste år boede hver tredje friskoleelev i en af Danmarks mindste byer. Skolerne holder gang i lokalsamfundene, og det er helt afgørende for livet i yderområder, at der findes skoletilbud til folks børn.

Socialdemokraternes forslag om at sænke tilskuddet til de frie skoler fra 76 til 71 pct. vil true disse små, lokale skoler på livet. Beregninger viser, at Socialdemokratiets forslag vil næsten tredoble antallet af frie skoler, som har underskud.

Mette Frederiksen siger godt nok, at "antallet af fri- og privatskoler ikke er afhængigt af det statslige tilskud". Men det svarer jo lidt til at sige, at antallet af frie skoler ikke afhænger af, hvordan skolernes økonomi ser ud. Det lyder mildest talt naivt. Dansk Friskoleforenings formand siger selv, at op mod 100 friskoler vil lukke som følge af Socialdemokratiets forslag.

Socialdemokraterne vil tage livet af de frie skoler, fordi de mener; "at man ikke skal styrke det frie skolevalg ved at udhule folkeskolen". Jeg er helt enig i, at vi skal sikre en folkeskole af høj kvalitet, men det skal ikke være på bekostning af det frie skolevalg.