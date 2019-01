Fri mig for det pengeløse samfund

Penge: Jyske Banks direktør Anders Dam mener tilsyneladende, ifølge interview i "Danmark Søndag", at vi skal afskaffe fysiske penge. Det vil gøre skattesnyd og anden kriminalitet (f.eks. røverier, hvidvask, socialt bedrageri osv.) sværere. Og mange mener vel også, at det vil gøre vores liv lettere og pengeoverførsler billigere og hurtigere.

Nu skal man generelt være yderst forsigtig med at lade forandringsparate folk kuldkaste ting, der har virket godt i årtier eller århundreder. Vi har jo set eksempler med f.eks. SKAT og Postvæsen, som det er lykkedes at få delvist ødelagt. Det er naturligvis ikke et argument mod enhver forandring - men en erfaring om, at vi skal tænke os om. Og det vil jeg så gøre, så godt mine evner rækker:

Og der er nogle grundlæggende forhold, som vedrører os alle og som taler imod "det pengeløse samfund"

Jeg oplister nogle få punkter:

1. Det hører til den personlige frihed, at enhver kan købe en vare eller en ydelse (som i øvrigt kan erhverves lovligt) uden at det umiddelbart kan spores elektronisk, hvem det drejer sig om.

2. Bankerne vil nærmest få de facto monopol på økonomiske transaktioner. Når der flyttes penge, drypper det en lille smule i kassen. Jeg gætter på, at mange bankfolk vil støtte forslaget.

3. De allerstørste svindelsager og skattesnydersager sker uden den store anvendelse af fysiske penge, f.eks. er SKATs fejlagtige udbetaling af udbytteskat, rigmænds skattely i Panama, multinationale koncerners overførsler af overskud, kæmpe hvidvask osv. næsten udelukkende sket med elektroniske penge. Og de småkriminelle, der i dag bruger fysiske penge, har ubestrideligt kreative evner. Der vil hurtigt blive udtænkt nye muligheder for sort arbejde og socialt bedrageri. Tilbundsgående kriminalitetsbekæmpelse er i virkeligheden et helt anderledes komplekst problem end alene et spørgsmål om afskaffelse af fysiske penge. Nøjes man med det, kan man nok trykke en byld ind; men ikke hindre, at den popper op et andet sted.

4. Den dag, der sker et uforudset EDB-nedbrud eller en anden katastrofe, kan samfundet køre videre på nødblus med fysiske penge og kladderegnskaber. Og at det vil ske en dag, ved alle - undtagen de historieløse.

5. Små børn, der skal lære om økonomi og penge, lærer bedst, når de kan se og få en seddel og en mønt. Og uansvarlige teenagere og voksne hjælpes bedst, hvis deres kreditkort kan inddrages og de må gå over til kontanter. Og hvad med hjemløse og andre, der er havnet udenfor det officielle system. Og pengegaver til konfirmationer og guldbryllupper bliver da noget kedeligere, hvis det kun er et stykke plastik eller en transaktion.

6. Fysiske penge er et nationalt symbol, som viser os (og vore udenlandske gæster) at vi befinder os i et selvstændigt land. På lignende måde som Dannebrog. Man kunne vel også spare penge og gøre flagning nemmere og billigere ved at afskaffe de fysiske flag og flagstænger og udelukkende flage elektronisk.

8. Når alle penge er elektroniske, bliver det meget lettere for politikerne at tilslutte Danmark til EUROen, bankunionen og andre overnationale ting uden at befolkningen rigtigt opdager, hvad det går ud på.

Vi bør derfor stå klippefast på, at bevare de fysiske penge og på, at alle har pligt til at modtage fysiske penge som lovlig betaling. Og den del af almindelige befolkning og af vort erhvervsliv, som ikke ønsker yderligere skridt i retning mod koralrevssamfundet, hvor vi hver især sidder på vores rette plads og gør, som vi skal, bør protestere ved fortsat at bruge fysiske penge i et passende omfang.