Fra en togpendlers dagbog: Fanget i lokoførernes jerngreb.

Jeg overlevede det langstrakte sporarbejde. Signalfejl og defekte tog. Prisstigninger. Mine første tre år som togpendler var lidt af en prøvelse, og det var da også i de år, DSB mistede 15 procent af deres passagerer på Fyn og i Jylland.

Men det seneste års tid er DSB blevet min ven. Morgentoget fra Odense mod København klokken 6.51 afgår på slaget og ankommer med få minutters variation. Livsmodet holdes højt og arbejdsstyrken fleksibel.

At personalet ofte er mere morgensurt end de teenagere, man efterlod på badeværelset, er til at leve med. At kulturen i DSB er gennemsyret af, at ingen synes, det er deres ansvar, er et vilkår, vi apatisk accepterer.

Det eneste vi forlanger, er, at vi kan stole på, at toget kører.

Så det er et voldsomt magtmiddel at kunne trække stikket på togtrafikken, og Jernbaneforbundet har i denne uge igen vist sig iskoldt. Lokoførerne lagde onsdag landet ned med den tredje overenskomststridige arbejdsnedlæggelse i november.

Uden varsel og lige i myldretiden tog de igen sagesløse passagerer som gidsler, mens mobiltelefoner glødede for at få børnene hentet, mødet udskudt eller en Flixbus-billet fikset. I onsdags var jeg seks timer om at nå hjem. Min plads til min datters skolemusical stod tom, selv om jeg var taget fra arbejde i god tid.

Lokoførerne føler jeg ingen solidaritet med. At de selv har lagt deres vagtplaner indtil nu lyder direkte horribelt og nærmest som et ledelsessvigt. Direktør Flemming Jensen kom til DSB i 2015 efter han havde været "bad cop" i forhandlingerne med SAS-piloterne. Nu skal han gøre det igen. Det er samme historie. Igen har han med en gruppe at gøre, som i årevis har haft privilegier og status helt ude af trit med virkeligheden.

I torsdags fik han arbejdsrettens ord for, at arbejdsnedlæggelserne er systematiske og ulovlige og skal koste de ansatte bøder.

Fredag morgen nedlagde lokoførerne på S-togsstrækningerne arbejdet. Det bliver en hård vinter for os togpendlere.