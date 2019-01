Fredning: Som miljøordfører for Dansk Folkeparti har jeg fremsat et forslag, der vil gøre det lettere for andre grønne organisationer end Danmarks Naturfredningsforening (DN) at rejse fredningssager, og gøre hele fredningsprocessen mere demokratisk ved at sikre, at en fredningssag rejses i samarbejde med de folkevalgte politikere i enten kommunen eller Folketinget.

Det forslag forsøger DN at få til at fremstå som et "angreb på naturen". Og desværre er min socialdemokratiske ordførerkollega Christian Rabjerg Madsen (24/1) hoppet med på DN's fuldstændig misvisende kampagne mod DF's forslag. Det er en skam.

For selvfølgelig har jeg ikke noget ønske om at afvikle naturen eller afskaffe muligheden for at frede dyrebar natur. Jeg mener bare, at den måde reglerne fungerer på i dag ikke er optimal. Og når DN reagerer, som de gør, så handler det selvfølgelig om, at de frygter at blive mindre vigtige i fremtiden.

Men reglerne er altså ikke optimale i dag. Det er eksempelvis hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt, at en grundejer, som har passet så godt på sin natur, at f.eks. DN synes den skal fredes, først bliver oplyst om det, når fredningsforslaget offentliggøres. Grundejeren hænger jo på udgiften til advokat eller anden hjælp, hvis vedkommende er uenig i fredningsønsket.

På samme måde hænger kommunen på udgiften, hvis DN eksempelvis foreslår, at en fredning skal følges op med en offentlig sti eller vej i området.

Derfor synes vi i DF, at de folkevalgte politikere, som skal træffe beslutning om brug af skattekroner til f.eks. en sti, skal være med til at sige god for fredningsønsket. Det er mest demokratisk. Og hvis en kommune ikke vil medvirke til en fredning, så er der en mulighed for at gå til Folketinget. Og hvis der er et udbredt lokalt ønske om, at et stykke natur skal fredes, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det nok skal være muligt at råbe de lokale politikere op.

Det er altså ikke "et angreb på naturen". Det er en ommer, DN og Christian Rabjerg Madsen.