Fortæl os om virkeligheden i stedet for at lege Hungergames i vildmarken

Medievildmark: Mediebilledet er mærkeligt - selv public servicestationer er mere optaget af skabte virkeligheder end den virkelige verden.

I de senere år er fake-news trukket ned over ret megen mediedækning i en tid, hvor klik fra følgere har ret stor betydning. Jeg er meget engageret i Østeuropa, særligt Ukraine der i snart fem år var været ramt af krig og en nabomagts intervention. Så er det, jeg undrer mig, hvor mange journalistiske kræfter, DR bruger på at sende folk alene ud i vildmarken. Ganske underholdende. Men I skaber en ny virkelighed i stedet for at forholde jer til den virkelighed, der er i verden - og som kun bliver dækket sporadisk. Derimod er der fuld dækning på et spil, hvor folk sendes ud for at klare sig selv. I forsøger at skabe helte i en Hungergames-verden.

Lige nu er der frontsoldater i Ukraine, der lever på feltfod i skyttegrave meget lig de skyttegrave der var under første verdenskrig eller i Koreakrigen. Lige nu er der hård vinter i Østukraine, sidst jeg talte med en af mine venner i Krematorsk var der 12 minusgrader. Frontsoldater alene i skyttegraven. Eller de ukrainske søfolk der blev taget til fange da russiske marinefartøjer i internationalt farvand påsejlede, angreb og erobrede 3 ukrainske fartøjer. 24 ukrainske søfolk er ført til Rusland, og sidder lige nu i varetægtsfængsel, mens vi i en anden del af Europa taler om X-factor og Vildmarken. Ikke engang på side 7 står der noget om tabstallene i Ukraine.

Hvorfor er det vigtigere for DR at underholde med folk i vildmarken end at fortælle om krigen i Europa? Helt aktuelle tabstal ifølge 'UN Monitoring Mission on Human Rights' op mod 13.000 dræbte, op til 30.000 civile sårede og 1.500.000 flygtninge