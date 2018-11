Forsyningsselskaberne brænder for mange værdifulde bioressourcer af til ingen verdens nytte

Brændsel: I en verden hvor klodens ressourcer er under pres, er det nødvendigt at vi hele tiden bliver bedre til at udnytte og recirkulere de ressourcer vi allerede har taget i brug. Og der er plads til forbedring. Det er ifølge Miljøstyrelsen kun 1/3 af kommunerne, hvor bioaffaldet indsamles separat, mens det i 2/3 af kommunerne ryger direkte til energiproduktion, hvorved næringsstofferne i bioressourcerne går tabt. Alternativt kunne denne biologiske ressource være blevet anvendt til fremstilling af nye råstoffer - råstoffer, som kan bidrage til en mere cirkulær og bæredygtig økonomi.

Desværre er der ikke noget der tyder på, at forsyningsselskaberne vil at ændre på dette. På Teknologisk Institut har vi spurgt forsyningsseskaberne om deres forventninger til, hvordan de kommer til at behandle bioressourcerne i de kommende år. I rapporten, som vi udgiver i dag, svarer 72 procent at de "i høj grad" eller "i nogen grad" forventer at deres biologiske ressourcer udnyttes til energiproduktion i de kommende fire til fem år.

Når man ser på, hvorfor de lader ressourcerne gå op i røg, så svarer 61 procent, at det er lovgivningen, som sætter grænser, mens 30 procent svarer, at det ikke kan betale sig at gøre andet. Det er selvfølgelig vigtigt at man kan tage miljøhensyn, så de potentielt skadelige stoffer ikke vandrer tilbage i miljøet ved genanvendelse. Men vi mener også, at der er behov for mere nytænkning hos forsyningsselskaberne, når det kommer til at udfordre det eksisterende og tage nye metoder og teknologier i brug.

I stedet for at brænde bioressourcerne af, er der mere konstruktive måder at udnytte dem på: For eksempel er vi langt på Teknologisk Institut, i at lade insekter i larvestadiet omdanne bioressourcer, tidligere set som affald, til protein- og fedtrige produkter - som kan bruges til human konsum eller dyrefoder. Hvis man ikke kan dokumentere, at bioaffaldet er fri for skadelige stoffer, så kan larverne alligevel bruges til nogle former for dyrefoder. Biologisk materale kan også med fordel omdannes til biogas (methan), hvorved man opnår værdifulde kemiske byggesten til fx proteiner eller fleksibelt transportbrændstof. Biogasproduktion har samtidigt den fordel, at de naturlige næringsstoffer i bioaffaldet bevares og efterfølgende kan bruges som gødningsprodukt.

Den gode nyhed i vores undersøgelse er, at 84 procent af forsyningsselskaberne også svarer, at de har fokus på genanvendelse. Derfor skal vi bare i gang med at få undersøgt, hvordan vi kan overvinde barriererne og praktisk skaber nye samarbejder mellem os, der har den nødvendige viden, og de som har de potentielle nye råstoffer.

Er det nemt? Nej, det er er det ikke, men hvis forsyningsselskaber, private aktører og vidensinstitutioner går sammen, så kan vi udfordre de gængse rammer for hvad der er teknisk muligt. Derved kan Danmark blive en spydspids i den cirkulære økonomi. Dette vil både gavne kloden og de danske virksomheder, der kan eksportere innovative miljøteknologiske løsninger.