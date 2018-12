Forsyninger har skarpt fokus på bio- og madaffald

Affald: Kommuner og affaldsselskaber har skarpt fokus på at få kartoffelskræller, æggeskaller og andet madaffald genbrugt og omdannet til nye ressourcer. Med udgangen af 2019 kan danskere i ca. halvdelen af kommunerne sortere madaffald - og inden 2023 vil alle kunne sortere madaffald. Det er vi stålsatte på at levere på.

Når Teknologisk Instituts direktør Sune Dowler Nygaard her i avisen 28. november skriver, at 2/3 af kommunerne blot lader madaffaldet gå direkte op i røg, så er virkeligheden heldigvis mere positiv. Samme dag fortalte andre medier, at så forskellige kommuner som Køge, Middelfart og Frederikshavn er godt på vej med separat indsamling af folks madaffald.

Vi deler i affaldssektoren ambitionen om cirkulær økonomi. Vi vil være med til at sikre, at næringsstofferne i madaffaldet kan bringes ud på landbrugsjord, og at energiindholdet bliver til biogas - en fleksibel kilde til både el- og varmeproduktion og til brug i transportsektoren. I flere og flere kommuner kører skraldebilerne på netop biogas.

Men der er barrierer, der bremser udviklingen - og dem vil vi meget gerne samarbejde med Teknologisk Institut - og andre - om at overvinde. Også for at sikre Danmarks førerposition indenfor bioøkonomi.

Her har vi brug for masser af innovation. Teknologisk Instituts eget forsøg med at lade larver spise madaffald, som derved omdannes til rene proteiner, er et godt eksempel på innovation med perspektiv. Andre forsker i at omdanne madaffald til biopolymerer, som kan erstatte fossil plastik. Disse og andre tiltag er dog endnu kun i mikroskala på laboratoriestadie. De skal op i skala. For den årlige mængde madaffald fra husholdninger skal måles i titusindvis af tons.

Nygaard har også en pointe i, at den fulde udnyttelse af f.eks. mineraler og næringsstoffer stadig hindres af lovgivning og teknologi andre steder i værdikæden. Fx var det først i 2017 at Mejeriforeningen sagde ok til, at næringsstoffer fra folks madrester kan bringes ud på landbrugsjord. Her spiller hensynet til fødevaresikkerhed en stor rolle, ligesom der skal tages højde for risici for skadedyr og smittefare.

Alt i alt er der både vilje og handling i affaldssektoren til at udnytte madaffaldet, og danskerne er heldigvis med på at sortere. For Danmark er der både miljø, ressourcer og arbejdspladser at hente i fx forskning og udvikling af såkaldte bioraffinaderier. Det er godt, for madaffald er ressourcer, vi kan og skal udnytte.