Forkert og urealistisk at styre sundhed fra Borgen

Folkestyre: Det er meget opmuntrende, at toppen af Venstre med Lars Løkke Rasmussen i spidsen møder massiv modstand under forsøget på at udslette en vigtig del af vort lokale demokrati og folkestyre, nemlig landets fem regioner, som en del af en sundhedsreform. Regionerne ønskes erstattet med 21 såkaldte sundheds-klynger og fem nye statslige administrative enheder.

Formændene for de fem regionsråd, Stephanie Lose (V), Ulla Astman (A), Sophie Hæstorp Andersen (A), Anders Kühnau (A) og Heino Knudsen (A), er gået i aktion for nærdemokratiet i vort sundhedsvæsen. De peger på en række vigtige kendsgerninger: Siden 2007 er de regionale forskelle reduceret markant på vigtige områder. F.eks. venter de børn og unge, der nu venter længst på behandling i psykiatrien, kortere end de børn og unge, der i 2010 ventede kortest. Politikerne i regionerne får mange henvendelser fra borgerne og lokale foreninger med ønsker til sundhedsvæsenet.

Det er helt urealistisk, at politikere på Christiansborg vil kunne tage den dialog med udgangspunkt i de meget nære forhold. Embedsmænd kommer til at beslutte det meste. De politiske opgaver i regionerne er ikke udtømte, så de kan overlades til embedsmænd - eventuelt såkaldt 'professionelle' bestyrelser. Fakta er, at der løbende skal tages beslutninger om samling eller flytning af funktioner på sygehuse, ændringer af opgaver, etablering af klinikker eller placering af ambulance-beredskaber. Den slags vækker debat lokalt, og der er brug for et regionsråd med demokratisk legitimitet, som kan afveje hensyn til kvalitet, økonomi og borgernes behov for tryghed og nærhed.

Allerede 1. oktober 2018 lød den klare melding fra de fem organisationer, som repræsenterer 110.000 ansatte inden for vort sundhedsvæsen, Sundhedskartellet, FOA, HK Kommunal/Lægesekretærer, Overlæge-foreningen og Yngre Læger: Vi er presset i dag. Brug ressourcerne på bedre behandling og pleje frem for nye strukturer - til gavn for patienterne! Spørg os, som lytter til patienterne i hverdagen! Der er udfordringer i sundhedsvæsenet, men regionerne løser i grove træk deres opgaver udmærket, og det sidste, der er brug for, er en ny stor reform, som kommer til at trække en masse kræfter ud af systemet.

Camilla Ratcke, Formand for Yngre Læger, har denne klare melding til ønsket om en "sundheds-reform": Det tager ikke udgangspunkt i patienter og sundhed, men er et forsøg på at danne en fælles politisk platform forud for et folketingsvalg alene for at bevare regeringsmagten. Det er et højt politisk spil om taburetterne; for man gambler samtidig med patienterne.

Lars Løkke Rasmussens ønske om at nedlægge regionerne vækker også skarp modstand blandt Venstres borgmestre i Herning, Esbjerg, Tønder, Assens, Nyborg og Nordfyn. Og blandt markante og respekterede Venstre-politikere som Søren Gade, Carsten Kissmeyer, Anni Matthiesen og formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose. - Hermed fjernes et folkevalgt lag, og beslutningerne rykkes længere væk fra borgerne. Ligeledes vender formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, sig mod yderligere centralisering: Bevar regionerne til de opgaver, de er bedst til, og styrk dem i stedet!

Blandt de skarpeste kritikere er Britta Schall Holberg, tidligere indenrigs-og sundhedsminister. - Man må sandelig håbe, at statsministeren får virkelig kolde fødder, inden han får splittet Venstre helt op. Og inden han som Venstres formand får givet køb på en grundlæggende ide i Venstre: Betydningen af lokale folkevalgte.

Hvordan kan Venstre overhovedet bare tænke på at medvirke til at fremme teknokratstyre? Min store respekt for Venstres æresmedlem er vokset yderligere et godt stykke.