For tidligt med valgkamp - træk nu i arbejdstøjet

Valgkamp: Pyha! Det bliver mere og mere tydeligt, at der er et folketingsvalg på vej. Fronterne trækkes op - og politikere fra langt de fleste partier er hoppet ned i deres skyttegrave, hvor de skyder løs på hovedmodstanderen. Uanset hvad den anden siger, er det forkert. Ingen nuancer. Ren valgkamp.

Et lysende eksempel på, at valgkampen for mange politikere er i fuld gang, er de seneste dages debat om sundhedsreformen. Allerede inden udspillet var blevet præsenteret, blev det hældt ned ad brættet - og naturligvis blev kritikken fra Socialdemokratiets formand, den dag udspillet blev offentliggjort "tilfældigvis", afleveret med valgkredsen som kulisse.

Regeringen var ikke sen til at svare igen med anklager om, at de da selv bare kunne have gjort noget, da de sad ved magten - og at de i øvrigt gjorde alt for lidt. På de sociale medier fyger det rundt med hårde beskyldninger, videoer og drillerier - især mellem Venstre og Socialdemokratiet. Ak ja.

I de politiske skyttegrave og i medierne har den primære debat om sundhedsvæsenet samtidig stort set handlet om én ting: Regionernes fremtid.

Om hvorvidt politikere i regionerne skal eller ikke skal beholde deres taburetter. Dansk Folkeparti har i årevis talt for en nedlæggelse af regionerne, fordi vi mener, at de er et fordyrende mellemled og har skabt tvivl om hvem der har ansvaret. Aben er blevet kastet frem og tilbage mellem staten og regionerne. Med en nedlæggelse af regionerne kan folketing og regering i højere grad tage ansvaret for vores sundhedsvæsen. Men at debatten alene skal handle om regionerne, er i mine øjne helt forkert. Der er så mange andre ting, der bør diskuteres. For eksempel hvor vigtigt det helt grundlæggende er at skabe en værdig behandling til alle, uanset bopæl, når de er i en sårbar situation og er i berøring med sundhedsvæsenet. Der er så meget at tage fat på!

Derfor er det vigtigt, at alle politikere lige trækker vejret dybt og prøver at huske hvorfor vi egentlig sidder i Folketinget!

For vi har rigtig travlt i disse måneder! Først og fremmest med at få gennemført alle de gode beslutninger, som vi tog i forbindelse med finansloven for 2019. Et paradigmeskifte på udlændingeområdet. 1,3 milliarder kroner til landets pensionister. Men det er altså også helt afgørende, at vi i den kommende tid får lavet en god aftale på sundhedsområdet, der giver danskerne bedre behandling, og flere sundhedstilbud tæt på egen bopæl.

Jeg hørte forleden Statsministeren sige, at der nok først kommer en valgkamp, når der er blade på træerne. De fleste gætter på marts - andre på maj.

Det betyder så også, at vi stadig har nogle måneder - måske hele fire måneder - hvor vi har mulighed for at få nogle gode aftaler på plads og gøre det, som vi er blevet valgt til - nemlig at arbejde med politik for danskerne.

Jeg tror, de færreste danskere er interesserede i, at de skal belemres med valgkamp i flere måneder. Tre uger er vist mere end rigeligt for de fleste.

Så kære kolleger! Vent lige lidt med valgkampen. Lav politik i stedet!