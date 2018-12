For sølle at regeringen ikke er optaget af at bremse fattigdom

Fattige: Nu må politikerne ganske enkelt tage sig sammen! Sådan var min første reaktion, da jeg læste den dugfriske analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at antallet af fattige børn bliver ved med at stige i Danmark - og vi sætter igen ny rekord.

Desværre er der et politisk flertal i Danmark, som udmærket kender konsekvenserne af den førte politik, men de ønsker ikke at skifte spor, selvom det til syvende og sidst udgør et kæmpe problem for ikke bare velfærdssamfundet og sammenhængskraften, men også adskillige afsavn og distanceringer for det enkelte barn, når det vokser op i fattige kår.

Skal børn bryde den negative sociale arv, så har de bl.a. behov for at kunne socialisere sig med klassekammerater til børnefødselsdage og fritidsaktiviteter. Fattigdom skaber barriere til den slags.

I nyere tid har der aldrig været så mange børn, der mistrives i Danmark. Jeg vil vove den påstand, at øget børnefattigdom og større ulighed er en væsentlig årsag til det, vi oplever i disse år.

Det er ikke børnene skyld, hvilke forældre de har! Når vi ved, at fattigdom i barndommen, trækker spor mange år ind i voksenlivet, så bør vi da slå en ny politisk tone an i Danmark. Vi vil gerne have en veluddannet arbejdsstyrke, og vi vil gerne have, at vores kommende generationer har gode job, som giver gode indkomstmuligheder. Der er derfor ikke kun fornuftigt rent medmenneskeligt, at vi politisk understøtter gode opvækstvilkår til børnene, men det er også fornuftigt for landets økonomi. Benhårde økonomiske argumenter er, at det på sigt vil gavne samfundsøkonomien, hvis børn ikke oplever en barndom med fattigdom, og det bør da selv kunne få den mest kyniske politiker fra den liberale skole på bedre tanker.

Det er simpelthen for sølle, at regeringen gør børnelivet trist og fattigt for så mange danske børn. Nu skal integrationsydelsen f.eks. også sættes yderligere ned med 2.000 kroner om måneden for børnefamilier.

Det var meget fornuftigt, at Danmark i 2013 fik en officiel fattigdomsgrænse. Det gør, at man bedre kan have et politisk sigte, og man har fokus på problematikken. Desværre valgte Venstre at afskaffe denne grænse, da de genvandt regeringsmagten i 2015. I forhold til den førte borgerlige politik, så kan man sådan set også godt forstå Venstre, for fokus på at begrænse fattigdom i barndommen har helt tydeligt - og desværre - ikke været et fokuspunkt for regeringen. Til gengæld er det et fokuspunkt for mange andre - heriblandt og ikke mindst er det en del af FN's verdensmål - og det bør vi lade os inspirere af.