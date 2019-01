Håndtryk: I søndagsudgaven af avisen Danmark harcelerer chefredaktør Peter Rasmussen over, at en bekendtgørelse fra 10. juli 1978 undtager præster fra ligestillingsloven således, at der i forbindelse med ordinationer skulle være hjemmel til, at mandlige præster kan undlade at give håndtryk til kvindelige kolleger. Det er ikke rigtigt! I den nævnte bekendtgørelse står der ikke ét ord om håndtryk. Bekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse gælder ikke i speciel forstand folkekirken. Den gælder alle trossamfund, og den er ment som et forsøg på at undgå alt for voldsomme sammenstød mellem retten til ligestilling og retten til religionsfrihed. Folketinget har for eksempel ikke turdet overskue følgerne af, at man med ligestillingsloven i hånden ville kunne tvinge den katolske kirke til at ansætte kvindelige præster.

I de godt 17 år, jeg var biskop, har jeg ordineret 140 præster til Fyens Stift, hvoraf mere end halvdelen har været kvinder, og jeg har ikke en eneste gang bemærket eller hørt om, at nogen skulle have undladt at række hånden frem til en ny kvindelig kollega. Ifølge en rundspørge i Jyllands-Posten har 11 kvindelige præster ud af 631 adspurgte (= 1,7 pct.) inden for de seneste fem år oplevet noget sådant. Ifølge Kristeligt Dagblad 24. januar kender præsteforeningen ingen tilfælde.

Hvis chefredaktør Peter Rasmussen gerne vil hænge folkekirken ud, bør han finde nogle andre og værre eksempler at hænge sin forargelse op på. Den med manglende ligestilling dur ikke. I Danmark er folkekirken formentlig den offentlige arbejdsplads, som har den højeste grad af ligestilling.