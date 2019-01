Fodbold er medicin - brug den

Sundhed: På Changs baner i Aalborg løber en gruppe mænd rundt på 'FC Prostata'-holdet, som er et motionsfodbold-tilbud for mænd med prostatakræft. Mændene hygger sig, men får samtidig glæde af de fysiske og psykiske fordele, som fodboldtræningen giver, og som er særligt vigtig, når man når op i alderen.

Holdet er nyt, men allerede i løbet af få måneder er der 10-15 trofaste spillere. Andre steder i landeter det både mænd og kvinder, som mødes pga. udfordringer med f.eks. hjerte-karlidelser og svage knogler.

I efteråret lancerede regeringen initiativet 'motion og fællesskab på recept' og afsatte over 23 mio. over de næste tre år. Initiativet handler både om at give udsatte danskere bedre sundhed, men også om at styrke idrætsfællesskaber. Motion på recept er ikke et nyt fænomen, og det er udfordringerne i forhold til denne alternative receptudskrivning heller ikke: Hvis en kommune f.eks. 'ordinerer' 12 ugers motion til borgere i risikogruppen, kræver det sin mand/kvinde først at møde op og derefter fortsætte den gode motion efter forløbet. Alene.

Fællesskaber er et afgørende fundament for at skabe varige og gode motionsvaner. Her kan fodbold være svaret. Fodbold er en unik kombination af styrketræning, konditionstræning og holdspil. Med konferencen 'Football is Medicine' tydeliggøres, hvorfor fodbolden er en oplagt løsning, når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, og hvorfor netop fodbold er en udmærket substitut for medicin.

Forskningen viser, at fodbold både forbedrer konditallet, kan sænke blodtrykket og kan give et fald i risikoen for hjerte-kar-sygdomme på 50 pct. efter få måneders træning på fodboldbanen.Tilbage til FC Prostata. På Aalborg Sygehus sidder sygeplejerske Kirsten Steffensen, som har en mission i forhold til prostatakræft-patienterne på urologisk afdeling: Hun ønsker med god grund, at de skal finde varige motionstilbud, efter de er udskrevet fra afdelingen. Og hun mener, fodbold kan være svaret.

Forskning har vist, at FC Prostata gør en betydelig forskel i forhold til fastholdelse; hovedparten af spillerne bliver hængende, og det er ikke alene godt i forhold til deres sundhed og sygdom, men også for livskvaliteten i resten af deres liv.

På sygehuset har man taget forskningsresultaterne til sig og følger tilmed patienterne ud på grønsværen for at præsentere dem for et tilbud, som skiller sig ud fra de mere individualiserede forløb ved maskiner og vægte i motionscentre. Og det er altså noget, der batter. En systematisk indsats i samarbejdet mellem kommune, behandlingssted og klub kan sikre mange flere danskere sundhed og forebyggelse, hvad enten udfordringen er diabetes, KOL, prostatakræft eller hjerte-karsygdomme. Eksempelvis arbejder Komiteen for Sundhedsoplysning for at udbrede tiltag med motionsfodbold, mange kommuner er innovative og godt i gang, og derudover kan fonde og virksomheder også se idéen i motion på recept.