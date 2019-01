Flere gevinster ved bedre normeringer

Sundhedsvæsen: Hver femte regionaltansatte sygeplejerske fik ikke administreret medicin til rette tid på grund af tidsmangel, sidst de var på arbejde. Knap hver femte fik ikke observeret patienter tilstrækkeligt.

Det er kort fortalt nogle af hovedkonklusionerne fra en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd lavede i efteråret 2018.

Tallene bekræfter desværre noget, vi godt vidste i forvejen. De årligt tilbagevendende effektiviseringer og besparelser har sat sit præg på dagligdagen, så der ikke længere er tid til at gøre det mest basale. Det er desværre blevet normen på mange afdelinger.

Det har store konsekvenser, både for arbejdsmiljøet for de ansatte og for de patienter og pårørende, der er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Konsekvenserne er til at tage og føle på. Antallet af utilsigtede hændelser stiger, og ansatte siger fra og op i protest mod de årlige tilbagevendende besparelser. Sygeplejersker, der ikke kan holde til at arbejde fuldtid på grund af for højt arbejdspres. Og budgetter der sprænges på grund af stigende udgifter til vikarer.

En ond spiral, som kræver politisk handling, hvis vi stiler efter at have et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor det er sikkert og trygt at være patient og samtidig et godt sted at gå på arbejde.

Derfor var det også godt at høre, at statsministeren netop adresserede den travlhed i sin nytårstale med et tydeligt budskab om, at han gerne vil ansætte flere. Det er lige præcis én af de løsninger, vi peger på for at kunne løse nogle af de udfordringer, der er i sundhedsvæsenet.

Der skal investeres i sygepleje ved at ansætte flere sygeplejersker. Og der er netop tale om en investering. Internationale erfaringer viser, at det udover at sikre en bedre kvalitet, også kan betale sig, da den rette normering reducerer omkostninger til for eksempel genindlæggelse af patienter og utilsigtede hændelser.

Ligeledes er der erfaringer fra Australien, der viser, at den sygeplejerskemangel, som statsministeren også adresserede, kan afhjælpes, hvis der investeres i bedre normeringer. I delstaten Victoria lavede man aftaler om at øge normeringerne. Det medførte, at der det første år kom 3000 sygeplejersker tilbage til sygeplejefaget.

Derfor er min opfordring, at statsministeren ikke fremlægger en sundhedsreform uden også at medtænke en langsigtet plan for, hvordan der sikres fagligt forsvarlige normeringer. Ordentlige normeringer er en forudsætning for kvalitet i sygeplejen og behandlingen, for en høj patientsikkerhed og et godt arbejdsmiljø.