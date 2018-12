Fint nok at slå et slag for retten til at være sig selv - men det gælder også politisk

På kant: LO og FTF fører atter kampagne for styrkelse af mangfoldigheden på arbejdspladsen, så "retten til at være sig selv" er respekteret. Det er en vigtig kampagne med tanke på seksuelle og etniske minoriteter og for fremme af ligeværdighed og inklusion - ikke mindst steder, hvor arbejdskraften kommer med forskellige orienteringer.

I praksis er det dog altid sværere, når en flok på en arbejdsplads har en bestemt holdning, og der kommer en outsider ind med alternative holdninger. Men det virker, som om rummelighed og tolerance har det svært med politisk diversitet, især på yderfløjene. Kan en Ny Borgerlig-vælger trives blandt en flok radikale - eller en socialdemokrat blandt en gruppe LA'er?

Hvordan klarer vi den politiske diversitet, når en højreorienteret, indvandrerkritisk ansat sidder til bords på forskningsinstituttet med en gruppe venstreorienterede kollegaer? Hvordan har humanistisk indstillede og bekymrede kollegaer det med at stå alene med deres forsvar for menneskers ret til fair behandling uden skelen til deres kulturelle grupperinger? Sker der da ikke en grad af udfrysning og isolation af dem, der vælger at markere sig på en eller anden fløj i dansk politik?

Det er der en del, der mærker på egen krop - og det skal i lige så høj grad sættes i fokus, så vi også har ret til at have vores politiske holdninger - ligesom alt andet.