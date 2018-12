Finansloven: Hov, hvor blev pengene til sundhed af?

Finanslov: Lad mig starte med rosen. Det er positivt, at der i den nye finanslovsaftale er afsat ekstra 100 millioner kroner til behandling i psykiatrien. Det er langtfra nok, for psykiatriske patienter er stadig dårligere stillet end andre i sundhedsvæsenet. Men jeg kvitterer for, at der er fokus på udfordringerne i psykiatrien, selvom der stadig er langt igen.

Det samme kan man desværre ikke sige gælder for sundhedsvæsenet som helhed. For de penge, som regeringen og Dansk Folkeparti nu sætter af i finansloven, er langt fra tilstrækkelige til de opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor. Det betyder, at der samlet set er alt for få midler til det pressede sundhedsvæsen.

Vi står i en situation, hvor antallet af ældre medborgere bliver ved med at vokse eksplosivt de næste mange år, og de har naturligvis brug for mere behandling og pleje. Hertil kommer de stigende udgifter til ny teknologi og medicin. Men det uundgåelige og veldokumenterede pres på sundhedsvæsenets økonomi bliver der desværre ikke taget hånd om i den nye finanslovsaftale.

Desværre er det mere reglen end undtagelsen, at det forholder sig sådan. I størstedelen af dette årti har sundhedsvæsenets bevillinger knap kunnet dække det behov for mere behandling, som følger af at befolkningen bliver ældre. Man taler om et sundhedsvæsen i verdensklasse, men forsømmer at sætte de nødvendige midler af. Derfor må jeg advare politikerne om, at hvis de fastholder det nuværende niveau i bevillingerne til sundhedsvæsenet, så vil patienterne opleve et sundhedsvæsen, der sakker bagud.

Når det gælder løsningen af problemerne med lægedækningen bliver det også ved snakken. I Finanslovsaftalen fremhæver regeringen og Dansk Folkeparti behov for bedre lægedækning, men aftalen indeholder intet nyt på det område. Der er lige præcis sat nul kroner af til uddannelse af flere speciallæger.

Der mangler en politisk erkendelse af, at det øgede optag på medicinstudiet skal følges op af flere hoveduddannelsesstillinger, hvor de unge læger videreuddannes til speciallæger. Blandt andet på sygehusene og i almen praksis. I samme boldgade må man også lede forgæves efter en melding, om at 6-års-fristen for at blive speciallæge bliver afskaffet. Denne frist giver ikke mening, da den kun yderligere forværrer manglen på speciallæger.

Med andre ord er der plads til forbedring. Man kan håbe, at den meget omtalte sundhedsreform kommer til at råde bod på finanslovens mangler, når den bliver præsenteret til januar.