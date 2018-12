Haarder: I avisen Danmark 23. december kunne man læse et interview med Bertel Haarder, som mener, at der er møl i moralen i erhvervslivet.

Man kan langt hen ad vejen give Haarder ret i de listede sager, men i et særdeles tandløst, ensidigt og kønsløst interview - udført af politisk redaktør Thomas Funding - kunne man let stille spørgsmålet, om der mon kommer en del 2? Det kunne så meget vel omhandle den samme retorik, men nu om politikeres grådighed.

Man kan i flæng nævne Bertel Haarders egen kaptajn, Lars Løkke Rasmussen, på hvem en del symptomer på grådighed synes at klæbe: Tøj, sko, flybilletter, 50.000 kroners "mødebilletter", altså ting, der ikke betales af egen lomme - og var det ikke Haarder selv, der nævnte, at hvis kaptajnen drikker, så er der stor sandsynlighed for, at besætningen gør det samme?

Nu er vor statsminister absolut ikke den eneste med denne slags unoder, men Bertel Haarder efterlyser mangel på moral og udpræget grådighed i erhvervslivet, men det gælder vel alle steder i samfundet? Hvor er lige moral, etik, selvjustits blandt en del politikere, såvel lokal- som folketingspolitikere? Var det ikke en artikel værd under samme overskrift: Samfundssind?

Hvor er Bertel Haarders moral, når han fortæller, at der er problemer med moralen i det offentlige - faktisk samme arbejdsgiver, som Bertel Haarders? Man tør godt nævne andre ved navn, men ens "egne" skal man ikke have benævnt, udover at de er i Østdanmark og har (citat): "- et element af pjæk og dårlig moral". Det skal der så ikke gøres noget ved, Bertel Haarder? Det er nok også meget bedre at pudse glorien. Husk et gammelt ordsprog: "Når man peger med en finger på en anden, er der fire fingre, der peger på én selv".

Fy for en muggen aborre!