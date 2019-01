På kant: 64.500 børn vokser op i familier, som efter danske standarder må kaldes fattige, og alene sidste år kom 12.000 til. Fattigdom er en tatovering som er svær at vaske af senere i livet, for det sætter sig fast og giver en dårlig start på livet, hvor man starter bagud på point. Årsagen er først og fremmest loftet over kontanthjælp, som er designet til at ramme børnefamilier. Nu strammer højrefløjen så skruen endnu mere med den nye Integrationsydelse, som ligger et par tusind kroner lavere end kontanthjælpen.

Det er veldokumenteret, at børn der har levet i fattigdom risikerer dårligere uddannelse, får længere perioder som arbejdsløse og får en lavere indkomst som voksne. Jo flere år i fattigdom, jo dårligere klarer de sig i skolen, og jo større er risikoen for at ende på førtidspension. Det har store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet, når man skærer i de ydelser, som børn er afhængige af.

Hele argumentationen omkring den lavloftede kontanthjælpskælder, integrationsydelsen og 225 t-reglen er den falske sang om "at det skal kunne betale sig at arbejde". Selvfølgelig! Det kan det så allerede med den almindelige kontanthjælp, og det er bare en let gennemskuelig dårlig undskyldning, for at spare på de, som har mindst.

I debatten om børnefattigdom ligner regeringspartierne de tre aber, man kan få som figurer. En holder sig for øjnene, en for ørerne og en for munden. Børn fortjener bedre.