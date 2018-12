Farvel til satspuljen - og det er godt: Nu kan vi få en frisk start for socialpolitikken

Socialpolitik: Satspuljen er afskaffet.

Sådan lød det lidt bombastisk i medierne, da regeringen og Dansk Folkeparti fredag indgik aftale om en ny finanslov, hvor vi er enige om at opsige satspuljeforliget med virkning fra efter næste folketingsvalg. Ikke mange var ude og begræde det. Og for mig som folkevalgt, konservativ og nu minister er det helt entydigt en god ting, at pensionisterne fremover får flere penge i hånden og vi sørger for, at borgere på kontanthjælp og førtidspension også sparer op til deres alderdom.

Jeg kommer ikke til at savne satspuljen, som vi kender den i dag. Der har i årevis været en ofte berettiget kritik af satspuljen, og med den her aftale får vi mulighed for en frisk start og for at nytænke socialpolitikken. Det er et rigtig godt udgangspunkt, og min fornemmeste opgave som socialminister bliver at sikre, at de svage grupper i Danmark får endnu bedre støtte.

Jeg forstår godt de organisationer, der er bekymrede, for selvom satspuljen er meget udskældt, så ved man jo, hvad man har. Det er vigtigt at forstå, at den her aftale ikke betyder, at der er nogen, der mister de tilskud, de allerede har fået, og alle vil selvfølgelig få det, de er blevet lovet med aftalen om satspuljen for 2019.

Det afgørende for mig er, at socialpolitikken bliver prioriteret i fremtiden, og det gør vi med den her aftale, for selvom satspuljeforliget, som vi kender det nu, bliver opsagt, så er der stadig fremover omkring 16 milliarder hvert år. De fleste penge går til faste udgifter, som er aftalt tidligere i satspuljeforhandlingerne, men der er også op mod 700-800 millioner kroner årligt - alt efter hvilket år vi kigger på - der vil blive udmøntet til gode sociale indsatser, som jo netop har været satspuljens styrke. Med aftalen har regeringen og Dansk Folkeparti tilkendegivet, at socialområdet vil have en særlig prioritet og dermed, at langt hovedparten af pengene vil gå til socialområdet.

Samtidig er der med aftalen et ønske om, at vi fremover skal have de faste sociale indsatser på finansloven. Når vi laver store aftaler, som skal virke mange år frem, er det helt naturligt, at pengene bliver fundet på finansloven. Det betyder, at jeg som socialminister får endnu bedre mulighed for at kæmpe for de sociale indsatser ved det helt store bord, og det er en kamp, jeg meget gerne kaster mig ud i.

Derfor er jeg også samlet set overbevist om, at årets finanslovsaftale ikke bare er en frisk start for socialpolitikken - det er også er også løftet om en endnu bedre social indsats for de udsatte grupper, der har behov for vores hjælp og støtte.