Farvel til lukkeloven bliver dødsstødet til handel i små byer

Butiksdød: Mørke butiksfacader. Mennesketomme handelsgader. Det syn er ikke ukendt, hvis man bor eller færdes uden for landets større byer. Heldigvis kæmper folk i vores mindre bysamfund for at skabe liv, der hvor de bor. Kæmper for at bevare den lokale skole. Sygehuset. Og støtter op om nærkøbmanden. Det engagement skal vi da fra politisk hold, om noget, skatte. Derfor er det helt ubegribeligt, at regeringen vil afskaffe lukkeloven. For afskaffer regeringen lukkeloven vil det være et hårdt slag for butiks-, by- og hverdagslivet i landdistrikterne.

Det virker da også nærmest som en ren tilståelsessag, når regeringen med sit nye hovedstadsudspil vil afskaffe lukkeloven. For det er netop de store butikker i de store byer, som regeringen, ved at afskaffe lukkeloven, vil stille bedre i konkurrencen med andre europæiske storbyer.

Jeg under bestemt vores hovedstad det bedste. Men det virker ærligt talt noget storbyforblændet af regeringen, at man vil afskaffe lukkeloven, som så entydigt kun er til gavn for de store byer, og som samtidig kan få negative konsekvenser for butiks- og bylivet i resten af landet. De mindre forretninger kan ganske enkelt ikke tage konkurrencen op, hvis de store butikker holder åbnet nu også juleaften, nytårsdag, og alle helligdage. For ikke at nævne det pres det lægger på de ansatte.

Sidste gang Venstre, Konservative og Danske Folkeparti liberaliserede lukkeloven, måtte flere lokale forretninger i byer med under 2.000 indbyggere, tømme hylderne og dreje nøglen om. Siden da har detailhandlen med den nye planlov fået nye udviklingsmuligheder. Blandt andet kan butikker nu vokse i størrelse. Vi har endnu ikke se effekten af disse nye udviklingsmuligheder. Men folk med forstand på detailhandel plejer at sige, at ændrer man planloven, der bestemmer butikkernes størrelse og hvor de må ligge, og liberaliserer man samtidig lukkeloven, så bliver det en barsk omgang for butikslivet i landdistrikterne.Vi vil have mere nærhed. Og mere liv - i hele landet.