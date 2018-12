Farvel til en direktør uden folkelighed: DBU-bossen ingen vil savne

Hvis Claus Bretton-Meyer i dag føler sig lidt rystet og dårligt behandlet af DBU, så er det fuldt forståeligt. Efter godt fire år på posten som direktør for den danske fodboldunion blev han nemlig tirsdag fyret med øjeblikkelig virkning.

I sine fire år på posten nåede Bretton-Meyer ellers flere af de mål, der med garanti var med i jobbeskrivelsen.

Direktøren har blandt andet fået rettet meget op på DBUs skrantende økonomi, og det var også under ham, at der blev indgået en ny aftale med både herrelandsholdet og kvindelandsholdet.

Alligevel giver det rigtig god mening, at direktøren i går røg ud.

For den lidt bryske Claus Bretton-Meyer faldt aldrig for alvor til i jobbet.

Direktøren mangler i den grad folkelighed, og hans forsøg på at få ryddet op i den noget forstokkede union gav ham mange fjender.

Derudover kom han til at se mere end skidt ud i forbindelse med landsholdskonflikterne og "kampen" mod spillerforeningens mildt sagt stædige forhandler Mads Øland. Faktisk var det nærmere på trods af direktøren end på grund af ham, at det lykkedes at få konflikten løst. Og i sidste ende måtte DBU's formandskab træde til og få lukket aftalen. Den sag endte med at koste Bretton-Meyer jobbet.

Nu jagter DBU så en afløser på pladsen lige over blandt andre den ret nyansatte fodbolddirektør Peter Møller - og mon ikke, der er en håndfuld fodbolddirektører, der sidder i decembermørket og lægger deres ansigt i folkelige folder i håbet om en jobmæssig julegave?