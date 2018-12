Fanatisk chefredaktør fifler med fakta om veganere

Vegansk: Jan Schouby, chefredaktør for Århus Stiftstidende, skriver i klummen På Kant 4. december om såkaldt "vanvittige veganere", der "sætter deres børns helbred på spil".

Jan Schouby skriver, at eksperterne er enige i, at det kan være farligt at "udsætte børn for vegansk kost". Det er dog ikke sandt.

Eksperterne på området er faktisk ret enige om, at det godt kan lade sig gøre at ernære børn sundt og godt på en veganske kost. Den Nordamerikanske diætistforening er den største af sin slags i verden, og de slår fast, at en veltilrettelagt vegansk kost kan spises i alle livets stadier. Når læger i Danmark har forbehold, er det et udtryk for, at der mangler viden på dette område i Danmark. Viden som allerede findes.

Vores nabolande Sverige og Norge er længere fremme og giver anbefalinger til veganske forældre, så deres børn får en sund og god opvækst, hvor de ikke mødes af den type uintelligent udskamning og fanatiske kødafhængighed, som Jan Schoubys debatindlæg er udtryk for.