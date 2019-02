Falcksagen skal have konsekvenser

Falck: Der er kø ved håndvasken i disse dage, når det gælder sagen om BIOS og konkurrencerådets klare tale.

Advice A/S var Falcks beskidte håndlanger, der lavede alt det "svinske" arbejde. Advice A/S ved direktør Espen Højlund er ude med en beklagelse og siger, at to af de pågældende medarbejdere ikke længere er ansat, og en tredje har fået en "kraftig advarsel".

Og så må vi ellers forstå, at den sag er lukket, og man må komme videre. Men hvad med de mange BIOS-medarbejdere, der blev hevet igennem møllen og tabte penge på konkursen? Hvad med BIOS, der gik konkurs og tabte millioner? Hvad med regionen, der måtte bruge enorme ressourcer i mandskab og økonomi? Hvad med den utryghed, det også betød for borgerne?

Jeg vil opfordre til, at det skal have konsekvenser, når man laver så uetisk arbejde. Jeg skriver ikke 'ulovligt', for der er ikke faldet nogen dom. Den tidligere direktør i Falck, Allan Søgaard Larsen, har trukket sig fra bestyrelsen i Ambu og Løkkefonden (eller han er blevet bedt om det).

Hvad med, at direktør Espen Højlund trak sig som direktør i Advice? Det ville være en passende konsekvens for at have været i ledelsen for et firma, der i den grad har brudt med god moral og etik.

Som byrådsmedlem i Sønderborg Kommune vil jeg gøre mit til, at de har haft deres sidste opgave ikommunen.