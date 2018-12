Et sundhedsvæsen uden politisk ledelse - lad være

Centralisering: Jeg er ellers holdt op med at skrive læserbreve (hvilket mange sikkert har været glade for). Det, der kalder mig frem igen, er, at der tilsyneladende er planer om at lade sundhedsvæsenet styre af en eller flere bestyrelser, formentlig udpeget af Folketinget. Det er helt galt.

Princippet i et demokrati må være, at der for alle områder, der er styret af det offentlige, skal være et folkevalgt led, hvor borgerne kan henvende sig, og som står til ansvar for deres forvaltning af området ved et valg.

Planen er så formentlig, at man vil nedlægge regionerne, som vi kender dem i dag og samtidig nedlægge de folkevalgte regionsråd. Det bliver det kun værre af. Regionsrådene har faktisk, i den relativt korte tid, de har eksisteret, gjort et rigtig godt stykke arbejde. De har fået sygehusstrukturen på plads (tænk hvis den skulle have været besluttet i Folketinget!), og omplaceringen af i titusindvis af medarbejdere er gået stille og roligt. I modsætning til når man vil udflytte nogle relativt få medarbejdere fra København til provinsen.

Lad os derfor blive fri for den slags centralisering, som der er nok af i forvejen, og lad os beholde den demokratiske kontrol, som hører til i et demokrati.