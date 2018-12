Et godt nyt år er et håb, vi kan dele

Godt nytår! Det er en hilsen, vi bruger i disse dage. Men hvad ved vi egentlig om det? Lige som lidt som vi ved, at dagen bliver god, bare fordi vi siger goddag. Det er et ønske, et håb. Vi håber, at det nye år må blive godt. Og vi siger det højt, fordi håbet er en styrke i livet, som vi kan dele med hinanden.

Håb er en af "de syv kristne dyder", som jeg gennemgår i en serie af klummer. Håb er en gave i livet, som vækkes i os udefra, af et andet menneske, et budskab, ord. Symbolet for håbet er et anker. Et anker kaster man i dybet for at holde skibet fast. Man kan ikke se, hvad det griber fat i, men man må stole på det, man ikke kan se. Udtrykket stammer fra Det Nye Testamente (Hebræerbrevet 6,19):"Håbet er som et anker for sjælen".

Håb har med tid at gøre. Det retter sig mod det, der skal komme, og derfor kan det bringe noget nyt ind i den situation, vi lige nu er i. Der er afgørende forskel på at have håb eller ikke at have noget håb, selvom vi befinder os i samme situation. Fødslens smerter er til at holde ud, fordi de er fulde af håb om, at der kommer et nyt liv. Et menneske kan udholde næsten, hvad det skal være, så længe det håber på, at fremtiden bringer forløsning eller bliver bedre. Håb er fuldstændig forbundet med den kristne forkyndelse, fordi den som et anker holder fast i, at der er håb, selv dér hvor alt håb er ude. Opstandelsen fra de døde er gennembruddet for håbet. Der er håb både i livet og i døden.

Men kan håbet ikke være "opium for folket", som Karl Marx sagde om religion, således at man holder ud under uretfærdighed og undertrykkelse i håb om, at der engang kommer retfærdighed, måske på den anden side af døden? Håb kan få mennesker til at holde ud i elendighed, og det kan misbruges. Teateret Møllen i Haderslev opførte i efteråret forestillingen Haabet om den danske slavehandel til de Vestindiske Øer. I en af de mest uhyggelige scener fortalte en slaveejer, hvordan han hvert år trak lod om friheden for en enkelt slave blandt de mange hundrede. For, som han sagde, så længe de har bare et lille håb om frihed, så holder de ud. PÅ den måde kan håbet bruges til at bedrage. Når man giver andre mennesker et falsk håb, kan man bogstavelig talt slavebinde dem. Det kan gælde i både kærlighedsforhold, på arbejdsmarkedet og politisk. Fortvivlelse, desperation (ordet betyder håbløshed) kan føre til desperate handlinger. Håbløshed kan føre enten til oprør eller til opgivenhed.

Men omvendt kan håbet, også opstandelsens håb, netop være drivkraft i befrielse og sociale omvæltninger i samfundet og nye veje i det enkelte menneskes liv. Den amerikanske borgerretsforkæmperen Martin Luther King sagde i en af sine berømte prædikener: "Med denne tro bliver vi stand til at hugge en håbets ædelsten ud af fortvivlelsens bjerg." Håbets ædelsten. Håbet kan give kræfter til at gøre noget ved nutiden i lyset af håbet fra fremtiden. Hvis vi håber, at alt ender godt, så giver det kræfter til at arbejde på nutiden som et kapitel i en historie, der er på vej mod en god slutning, hvor slemt det end ser ud nu. Håbet giver udholdenhed og et blik for en anden fremtid, et lys at gå efter.

Så lad os ønske godt nytår og blive fyldt af det håb for fremtiden, som giver kræfter til at gå nye veje.