Er det ikke længere en styrke at kende sine begrænsninger?

Politikere: Når jeg hører politikere udtale sig i forskellige sammenhænge, tænker jeg ofte på, hvilke forventninger vi kan have til vores landsmænd og kvinder, der vælger at blive aktive i politik?

Jeg tænker samtidig på, at det meget ofte tyder på, at de, der vælger at blive aktive i politik, ønsker at fremstå som alvidende i forhold til stort set alle samfundsforhold. Det undrer mig og kan samtidig ikke undgå at medvirke til at skabe forventninger om, at de mennesker, der ønsker politisk indflydelse rent faktisk er og skal være alvidende, men er det overhovedet muligt?

Er det rimelige forventninger at have? Er det i demokratiets ånd at stille sig op som alvidende - eller hæmmer det i virkeligheden vigtige demokratiske processer som f.eks. politiske demokratiske debatter?

I Folketinget skal der være plads til alle, uanset uddannelse og joberfaring. Der skal være plads til en pølsemager, direktør, kassedame og en murerarbejdsmand. Jeg tror nok, det kaldes repræsentativt demokrati.

Som jeg er orienteret, kræver det ikke nogen speciel uddannelse eller nogen form for erhvervserfaring at stille op til valg til Folketing, regionsråd eller byråd.

Det er de kendsgerninger, der får mig til at undre mig over, at politikere ofte prøver at fremstille sig som indsigtsfulde i nationaløkonomi, hospitalsvæsen, uddannelses- og erhvervsområderne. Ja, selv udenrigspolitik, hvor de frit og frejdigt udtaler sig om, hvordan andre nationer skal indrette sig med bl.a. politiske styreformer og retspolitik. Det fremmer, at vi vælgere oparbejder helt urimelige forventninger til de personer, der agerer i vore politiske miljøer.

Efter min mening burde politik aldrig være en livslang karrieremulighed. Det er fremmende for, at vi får opbygget et reelt parallelsamfund, hvor vores folketingspolitikere er uden reel kontakt med det omgivende samfund, og der burde stilles krav om, at en person skal have minimum tre-fem års erhvervserfaring og maksimalt kan vælges for to fulde valgperioder - efter otte år i Folketinget skal de enkelte personer ud i den virkelige verden igen.

Det er uden betydning, om de enkelte har taget en uddannelse udover folkeskolen, men det er af vital betydning, at de har erhvervserfaring. Det vil give en helt anden vinkel på lovgivningsarbejdet. De ville blive tvunget til at tænke på, at de selv en dag vil skulle fungere med denne lovgivning - og samtidig ville de have indsigt i, hvordan hverdagen fungerer derude.

I dag har vi for mange politikere, der ikke har nogen form for erhvervserfaring, og det vil jeg mene er decideret usundt for, hvordan Folketinget kan fungere til gavn for samfundet som helhed.

Jeg håber, at der dukker politikere op, som offentligt tør sige: "Det ved jeg ikke noget om, men jeg vil sørge for at undersøge det..."