På kant: Der er to måder, hvorpå man kan skabe verdens smukkeste og stærkeste hus. Man kan enten river alle andre huse ned, eller også kan man bygge det smukkeste og stærkeste hus, verden har set.

Danmark har igennem mange år stået som et af de smukkeste og stærkeste huse i verden. Vi er blevet beundret, og vi har været til stor inspiration for verden omkring os, men noget er ved at gå galt.

Vi er begyndt at bruge mere tid på at rive andres huse ned fremfor at bygge videre og holde fast i det fundament, som i første omgang har gjort os til dem, vi er.

Der er ingen tvivl om, at verden har store udfordringer med islam. Men når vi river ned, er det alle, som bliver ramt; også de muslimer, som tror på demokratiet og vestlige værdier. Vi skal huske, at modsat hvad mange tror, så er islam og muslim ikke det samme.

Islam er religionen, og muslim er et menneske. Som muslim kan man fortolke islam på forskellige måder, ligesom det er med kristne og kristendommen, jøder og jødedommen osv.

Det er derfor fortolkningen, som er afgørende og ikke så meget religionen. Der findes ekstreme fortolkninger indenfor alle religioner og ideologier. Bare tag sagen om Jehovas Vidner, hvis tilhængere hovedsagelig er etniske danskere.

Vi er nødt til at stoppe med at kæmpe imod islam og i stedet kæmpe for vores danske værdier.

Det gør vi blandt andet ved ikke at tage specielle hensyn til nogle former for religioner eller ideologier og ved at holde fast i det fundament, som har gjort Danmark til et af verdens mest liberale og frie lande. Et fundament, som blandt andet består af en ukrænkelig ytringsfrihed, 100 pct. ligestilling og seksuel frihed mellem kønnene og sidst, men ikke mindst demokrati.