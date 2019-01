Er dansk politik blevet en joke?

Symbolpladder: Dansk politik er efterhånden blevet mere og mere useriøst - og minder efterhånden mest om et elevråd på en folkeskole. Regeringen er begyndt at lukke øjnene for de virkelige problemer, og bruger i stedet for tiden på at diskutere hvorvidt man skal give hånd til hinanden, og om håndtrykket i så fald udføres korrekt. Den yderst nødvendige miljødebat er blevet tvunget i baggrunden af integrationsdebatten, og det har resulteret i at undersøgelser nu viser at indlandsisen er dødsdømt.

Når vi vælger at diskutere friheden til at bære burka i et land, der har gjort sig bemærket på ytrings- og personlig frihed, hvilket eksempel sætter vi så? Vi udstiller os selv som værende et land med en masse værdier, men at disse værdier kan blive taget fra os i et splitsekund, hvis ikke vi passer på.

Det gør mig utryg at leve i et land, hvor vores regering udarbejder love i den overbevisning om at, "dårlig omtale er bedre end ingen omtale", og hvad der engang var utænkelige plottwists, er nu blevet den vante hverdag. Og det skræmmer mig, at jeg ikke længere tænker: "Hvad bliver det næste dog?" når uskyldige 12-tals piger bliver sendt til et hjemland, de har absolut ingen kundskab til, fordi de tilsyneladende ikke kan integreres.

Jeg har ikke lyst til at leve i et samfund, der vurderer penge til at være mere værd end mennesker, og som sender folk ud på en øde ø fordi de har fået afvist deres asylansøgning. Danmark begynder jo mere og mere at ligne en dårlig film, end et demokratisk, velfungerende land.

Man vil måske sige, at jeg overreagerer, eller spørge sig selv hvordan en gymnasieelev kan udtale sig om politik, men det er måske endda det, der er min pointe. Når en 17-årig ufaglært pige kan se, hvor åndssvagt vores politik føres, må en længere uddannet politiker da kunne se det samme, og i så fald udnytte sin faglighed til at føre en ordentlig politik uden dumme nichelove, som alligevel ikke fører os tættere på løsninger af vigtige problemer, såsom klimakrisen.

Så kære regering,

Vær sød at forsøge at træde ud af politikerrollen og forsøge at se verden som et rigtigt menneske.