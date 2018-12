Er Socialdemokratiet ved at blive Danmarks Trump-parti?

Socialdemokratiet: Hvis Socialdemokratiet vinder næste folketingsvalg - hvad meget tyder på - er Henrik Sass Larsen kandidat til at blive ny finansminister. I den situation bør S-ledelsen stille Sass Larsen over for valget mellem at opretholde boykotten af medierne - Sass Larsen giver i øjeblikket kun et interview i kvartalet - eller overtage finansministeriet. Det vil være aldeles uhørt og fuldstændig uacceptabelt, hvis landets finansminister, der har en nøglerolle i forhold til vores fælles økonomi og velfærd, ikke løbende står til rådighed for medierne - dvs befolkningen. Uanset om finansministeren har heddet Bjarne Corydon, Claus Hjort Frederiksen eller Kristian Jensen har den pågældende som noget helt selvfølgeligt været tilgængelig praktisk taget 24/7.

Hvis Sass Larsen står fast på boykotten af medierne - og det kan ikke udelukkes, Sass Larsen er en mand med principper - bør finansministerposten gå til Mogens Lykketoft. Lykketoft blev i 1990erne kåret til Europas bedste finansminister og nyder respekt i brede kredse. Det er meget muligt, at en melding fra S-formand Mette Frederiksen inden valget om, at Mogens Lykketoft bliver finansminister i en eventuel S-regering, vil kunne flytte de sidste afgørende stemmer over midten, så der bliver rødt flertal.

Sass Larsens voldsomme angreb på medierne er et eksempel på et Socialdemokrati, der er blevet nærmest Trump-agtigt.

Ikke blot afviser Sass Larsen at tale med medierne og karakteriserer dem for et "tyranni" - men i samme åndedræt beskylder han, fuldstændigt som præsident Trump, dele af pressen for at "lyve og bedrage".

Socialdemokratiet fremstår i dag mere indadvendt, tilbageskuende og nationalistisk end under Helle Thorning-Schmidt.

Glem ikke, at den nuværende ledelse i S med Sass Larsen som styrmand i forvejen er noget nær verdensmestre i dynamisk fortolkning af de værdier, partiet oprindelig stod for: Tolerance, åbenhed, respekt for forskellighed, kort sagt: menneskerettigheder. Smykkelov, burkaforbud, brugerbetaling for ikke-dansktalende i sundhedsvæsenet og afvisning af kvoteflygtninge er eksempler på de seneste års déroute.

Tag selvsamme Sass Larsens nylige, bastante og ikke videre gennemtænkte udmelding om, at vi i Danmark skal "rode os ud" af internationale konventioner og domstole - med tilføjelsen, at "noget af det mest ødelæggende, det er den menneskeretsdomstol". Det politiske Danmark tog Sass Larsens noget kolbøtte-agtige indtog i debatten alvorligt, for Sass Larsen ikke er hvem som helst. Men en af de mest magtfulde figurer i Socialdemokratiet.

Reelt er top-socialdemokratens melding om, at Danmark skal rode sig ud af internationale konventioner og domstole vand på præsident Trumps mølle.

Sass Larsens udtalelser om konventioner og domstole er udtryk for en tendens i Socialdemokratiet.

Med Thorning Schmidt ved roret havde Socialdemokratiet næppe afvist udenlandsk arbejdskraft, som det netop er sket - i tæt alliance med DF. Afvisningen kan kun forstås som endnu et ryk mod højre. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige vil da heller ikke udelukke, at hun peger på Mette Frederiksen som statsminister efter næste valg.

Socialdemokratiets frygtsomme tilgang til fremtiden og omverdenen afspejler sig også i Europapolitikken. På Folkemødet på Bornholm i sommer fastslog Mette Frederiksen, at det nu ikke længere er partiets ambition at afskaffe EU-forbeholdene, der udelukker Danmark fra indflydelse på nogle af de vigtigste områder i samarbejdet netop nu. Tværtimod danner de ulyksalige forbehold fremover grundlaget for Socialdemokratiets Europapolitik. Hermed bryder S-formanden med 25 års socialdemokratisk pro-europæisk politik - og med den brede politiske enighed om EU-politikken. Det er meget sigende, at partiets slogan lyder: "Det Danmark, du kender". Dagens Socialdemokrati er snarere optaget af at bevare end at udvikle.

Der er tale om en mere ydmyg dansk version af "Make America Great Again", men det er præget af nostalgien - nøjagtigt som præsident Trumps slogan. Risikoen er, at socialdemokratiet går bagom dansen og bliver fortidens parti.

Det er næppe måden at vinde næste valg på. Den nuværende generation af danskere er den bedst uddannede og mest oplyste i vores historie. Når alt kommer til alt, er et flertal af vælgerne næppe til fals for en politik, der bygger på mavefornemmelser og meningsmålinger snarere end holdninger og værdier.

I stedet for at lyde som et ekko af Trump og gungre ud af det nemme populistiske og nationale spor, bør Socialdemokratiet med Sass Larsen i spidsen, tænke europæisk og globalt. Det er både dynamisk og det ville være i smuk forlængelse af de bedste socialdemokratiske traditioner.