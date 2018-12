Elever keder sig i skolen: Skil boglige og ikke-boglige ad

Skoleelever: En trivselsundersøgelse har vist, at børn i folkeskolen keder sig mere i dag end for få år siden. Radioens P1 sendte en journalist ud på en skole, der havde deltaget i undersøgelsen, og talte med elevrådsformanden og en elev, der kedede sig timerne.

Eleven, der scorede højt på kedsomhedsskalaen, syntes, at det var kedeligt at læse lektier og løse ligninger. Han og elevrådsformanden ville mindske kedsomheden med mere aktivitet i timerne, flere praktiske fag efter 7. kl., f.eks. sløjd, ved at lade eleverne selv bestemme, hvad de vil lave, og ved at indføre drømmeskolen med kun praktiske fag, dvs. nul boglige fag.

Som jeg husker min skoletid, kedede jeg mig af og til. Måske er det mere korrekt at sige, at jeg i perioder kiggede drømmende ud af vinduet eller distraheredes af en pige i klassen, hvis ansigt jeg var fortabt i.

Men jeg husker også, at vi løste ligninger og beviste sætninger på tavlen, og det kunne jeg lide, så længe jeg forstod løsningerne og beviserne. Jeg nød også at bøje latinske verber og andet, da vi fik latin i 2. real. Jeg husker ikke, om jeg kunne lide sløjd, kun, at sløjdlæreren vrissede ad mig, fordi jeg var fummelfingret, så dum ud eller bare irriterede ham.

Man må helst ikke sige, at gamle dage var bedre, men det var skolen på nogle felter, da vi efter 7. kl. deltes i boglige, der fortsatte i den treårige realskole, og ikkeboglige, der fortsatte i 8. og 9. kl.

Siden 1974 har man placeret boglige og ikkeboglige elever i samme klasse. Men så keder de ikkeboglige sig, fordi de har svært ved at løse ligninger og andet, der kræver abstrakt tænkning, mens boglige elever keder sig, når de mindre boglige ikke kan følge med og hellere vil skille og samle en knallert. Som samfund har vi imidlertid brug for begge elevtyper.

Inden politikerne får taget sig sammen til at sætte boglige og ikkeboglige elever i hver deres klasser, forsvinder problemet med elever, der keder sig, ikke. Og så skal vi huske, at en del af problemet skyldes, at elever hellere vil være på sociale medier i timerne.

P1 fulgte op dagen efter og spurgte en lærer eller skoleleder, hvad hun ville gøre ved kedsomhedsproblemet. Hun ville gøre undervisningen mere spændende, bl.a. bruge mere tid på bevægelse. Men det gør indhug i undervisningstiden.

Politikere og alle os andre må finde os i, at elever i perioder keder sig i timerne. Og det gør ikke noget at lade hjernen hvile eller dvæle ved andet end undervisningen i disse perioder. Men hjernen hviler ikke, hvis den konstant er på nettet.