EU skal sætte arbejdspladser først

EU: Forleden blev nytåret skudt ind med et brag. Og 2019 er ikke bare et nyt år - det er også et valgår. Endda ikke kun til Folketinget. For danskerne skal nemlig også i stemmeboksen til valget til Europa-Parlamentet. Mens forberedelserne går i gang i Danmark og det meste af Europa, må vores engelske naboer have kigget med bekymrede miner, da raketterne fløj over Big Ben og London Eye nytårsaften. De ved nemlig ikke, om deres EU-medlemskab er købt eller solgt. Primært fordi deres egne politikere har kastet dem ud i et tilsyneladende håbløst Brexit-projekt, som ingen kender slutningen på selv efter 2,5 års tovtrækning.

Selvom vi ikke ved, hvordan brexit ender, så har briternes slingrekurs allerede trukket tydelige spor i resten af EU. Opbakningen til EU er nemlig historisk høj i Danmark og andre EU-lande. Knap 8 ud af 10 danskere bakker nu op om EU. Det er væsentlig flere end for få år siden - og intet tyder altså på, at danskerne vil følge englænderne ud over skrænten. I det her spørgsmål er der for mig ingen tvivl. Jeg holder også klart med danskerne. For EU er grundlæggende en stor fordel for os. Ikke mindst EU's indre marked, som hvert år sikrer et almindeligt dansk ægtepar 65.000 kroner ekstra. Ligesom hundredtusinder af danske arbejdspladser er knyttet op på det indre marked.

Derfor er danskernes store opbakning til EU grundlæggende rigtig. Vi skal nemlig ikke bare bakke op om EU for EU's egen skyld - nej, vi skal bakke op om EU, fordi et tæt samarbejde giver Danmark mange fordele. Det betyder dog ikke, at EU-lovgivning ikke kan blive bedre. I Dansk Metal har vi derfor lanceret et spritnyt katalog med forslag til de danske EU-politikere. For med under fem måneder til valget er det helt afgørende, at de danske kandidater til EU-valget tager de rigtige sager med i kufferten til Bruxelles.

Nøgleordet for mig er "arbejdspladser". Det indre marked og EU's handelsaftaler med resten af verden er de største og vigtigste tandhjul i EU-maskinen. Det er ikke bare dem, der skaber økonomisk fremgang og arbejdspladser. De bidrager også til, at danskerne kan se de store fordele i EU-samarbejdet. Derfor bør danske EU-politikere med det samme sætte sig i spidsen for en europæisk industristrategi, når valget er overstået. Her er det oplagt at kigge til USA, hvor Kongressen i 2017 foreslog en "Bring Home Jobs Act". Blandt andet har amerikanerne foreslået en konkret bonus på skattebilletten til virksomheder, der flytter arbejdspladser og produktion hjem til USA. Hvorfor ikke indføre en lignende ordning på EU-niveau også? Det kan holde hånden under europæisk industri og sikre, at produktionsarbejdspladserne forbliver på danske og europæiske hænder.

En ambitiøs EU-strategi for at trække industriarbejdspladser hjem kan faktisk slå to fluer med ét smæk. For det første sikre økonomisk fremgang i industrien, som er Danmarks største eksportsektor. For det andet kan det overbevise alle vores ansatte i industrien om, at EU stadig kan levere på at sikre arbejdspladser - og at EU kan arbejde og levere konkrete resultater. Det tror jeg er med til at fastholde danskernes i forvejen store opbakning til EU. Så kære EU-politikere - jeg håber, I læser med og vil tage opgaven på jer