Du burde skamme dig over at svine landmænd til uden grund

Naturfjender: Svar til et udokumenteret surt opstød fra Esther Holzendorff fra "ulvevennerne" 20. december i avisen Danmark:

Hele indlægget bærer præg af en masse vrede, som så udgydes bredt ud over politikere og landbruget. Helt grundlæggende manglende respekt for, at der altså er en befolkning, der har valgt disse politikere, og din påstand om, at vi alle er uvidende, må stå for din egen regning. Ud fra det, du skriver, er det i hvert fald svært at se, hvor vidende du selv er?

Du skriver at 66 pct. de seneste år er udlagt til landbrug. Nej, for 100 år siden var det 74 pct., så det har været her hele tiden. Men byer, veje, sommerhuse, golf og sportspladser har da taget en hel del. Men der er da stadig 30 pct. til skove, moser, enge, klitter, søer, vandløb mm. Så glæd jer nu over det - og kom ud og nyd naturen. Os, der færdes derude, kan berette, at der er masser af plads til, at flere kan opleve naturen.

Du nævner en del dyr, som jægere og vi landmænd forlanger fjernet. Det er direkte vrøvl og usandt. Tror ingen ønsker havørne, elge, guldsjakaler eller bævere udryddet. Nu er det altså forskere og biologer i EU og Danmark, der har lavet lister med invasive arter, hvor bl.a. vaskebjørn og mårhund er på. De har ingen naturlige fjender i Danmark, og de vil derfor udrydde en stor del småfugle og småvildt, hvis de får lov at brede sig i naturen. Så ved du det.

Men vildsvinene er meget uønsket af flere grunde: De gennemroder de marker og haver, de kommer igennem - og ikke mindst kan de være smittebærer af den frygtede svinepest, som kan overføres til tamsvin. Mange sunde grise skal derefter aflives med store økonomiske omkostninger til følge.

Og så til ulvene:

Jeg kan fint acceptere, at I kæmper for ulvenes tilstedeværelse i vores natur, men når man på jeres hjemmeside læser en artikel: "Landbruget bekæmper ulve i DK" fyldt med udokumenterede påstande, løgne og fortærskede floskler, bare for at tilsvine landbruget mest muligt, så synes jeg I er langt under standard for debat. Landbrugets daglige drift har intet at gøre med, om man synes, ulven skal være her eller ej. Det burde I skamme jer over i stedet for.

Jeg kender både landmænd og jægere, der synes, at det er ok med nogle ulve i Danmark, men jeg kender rigtig mange ikke-landmænd, der mener, at det er helt forkert, at man tillader disse dyr uden fjender skal være her og til tider gå på rov på forsvarsløse husdyr i deres indhegninger og skabe frygt i visse områder. En skam, "ulvevennerne" har så lidt respekt for den øvrige befolkning.