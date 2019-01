Drop dine bekymringer for sundheden, Anni Matthiesen

Sundhedsreform: Debatten forud for en kommende sundhedsreform kører på naglerne i disse dage.

Således også på siderne her i avisen, hvor Anni Mathiesen, medlem af Folketinget for Venstre, forleden skrev om sine bekymringer om nedlæggelsen af regionerne, men også om de områder, hvor regionerne kunne gøre det bedre. Hun mener, at det er "dybt godnat, at man ikke anvender de samme IT-systemer og dermed kan overføre oplysninger på tværs af alle praktiserende, private og offentlige sundhedssystemer."

Men lige netop den bekymring mener jeg, som direktør for sundhed.dk, godt at Anni Mathiesen kan hælde ud med badevandet.

Det er nemlig sådan, at sundhed.dk, som er ejet af regionerne, kommunerne og staten, netop gør det muligt at dele data i sundhedsvæsenet på tværs af IT-systemer. På tværs af regioner. På tværs af kommuner, apoteker og almen praksis. Sundhed.dk er limen, der gør, at sundhedsvæsenet hænger sammen. Både for patienterne og sundhedspersonalet.

Lige nu viser sundhed.dk sundhedsdata fra 120 forskellige kilder på tværs af sundhedssektoren. Sygehusene, apotekerne, kommunerne og laboratorierne viser data frem på sundhed.dk. Patientjournaler, laboratoriesvar, medicinoverblik, vaccinationsdata, aftaler med sundhedssystemet og oplysninger om behandlingstyper er bare et lille udpluk af de oplysninger, borgerne og sundhedsfaglige kan se på den fællesoffentlige sundhedsportal sundhed.dk.

For mig, er der ingen tvivl om, at det stærke samarbejde mellem vores parter, nemlig regionerne, kommunerne og staten, sikrer de mange services, der hver dag kommer til gavn for både borgere og sundhedsfaglige. Således rundede vi i slutningen af 2018 to millioner unikke besøgende pr/mdr. Og således er sundhed.dk den it-løsning, flest sundhedsfaglige gør brug af. Vores seneste tal viser, at vi har 17 mio. visninger på den sundhedsfaglige fane pr måned. Men det vigtigste tal i denne sammenhæng, hvor Anni Mathiesen er bekymret over, at forskellige IT-systemer forhindrer, at man kan se data på tværs er, at sundhedsfaglige hver måned via sundhed.dk henter patienters journaler 80.000 gange - på tværs af regioner og sektorer.

Og sundhed.dk er klar til at modtage og fremvise endnu flere data. Lige nu arbejder KL på at levere data fra ældreplejen og sundhedsplejen fra tre forsøgskommuner. Tilsvarende glæder jeg mig til samarbejdet med de praktiserende læger, så danskerne fremover kan se endnu flere data og deres journal fra egen læge på sundhed.dk.

Der er altså ingen grund til at tvinge et fælles it-system ned over sundhedsvæsenet. Der er ikke mange succeser fra indkøb af store systemer, der skal klare alt. Der er derimod - som med sundhed.dk - mange succeser med løst koblede systemer der binder sammen på tværs. Der skal være plads til systemer, der passer til lokale behov. Og der skal være plads til konkurrence mellem leverandører, der er med til at sikre, at vi har de bedste it-systemer i sundhedsvæsenet.