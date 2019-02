Dommedagsuret tikker: Der er kun to minutter tilbage

Jeg er barn af 70'ernes og 80'ernes atomfrygt. I skolen lærte vi om atomkrigens rædsler og beså skolens beskyttelsesrum. Jeg frygtede, at det bedste tidspunkt at starte en atomkrig på, var, når sirenen hylede onsdag middag, for så kunne vi jo ikke vide, om det var en øvelse eller alvor. Derhjemme stod den på protestsange som Jomfru Ane Bands "Plutonium" med det hurtige beat og et fængende omkvæd: "millirem, millirem". Og selvfølgelig Bjarne Jes Hansens klassiker, "Vi voksne kan også være bange", der i fuld alvor starter med ordene: "Jeg er bange for de store brag/man nogen gange får at høre". Ikke særlig betryggende, når man er barn.

Umiddelbart efter 2. Verdenskrig havde der været en vis optimisme angående atomvåben og den fredelige udnyttelse af atomkraften. Optimismen blev i løbet af 1950'erne og 1960'erne afløst af en decideret frygt for alt, hvad der havde med begrebet atomer at gøre. Det var også i denne periode, at ordet dommedagsprofet opstod. I dag forbinder mange det med apokalyptiske forudsigelser fra gammel tid, men det er altså et ret moderne ord, der er opstået efter udviklingen af brintbomben i 1952-53.

Videnskabsfolk var nogle af de første dommedagsprofeter. Dommedagsuret optrådte for første gang på forsiden af tidsskriftet Bulletin of the Atomic Scientists i juni 1947. Uret var tænkt som en letforståelig grafisk fremstilling af, hvor langt fra eller tæt på vi er på en dommedag forårsaget af atomvåben, vist som kl. 12 midnat på uret. Det første dommedagsur viste syv minutter i midnat. Der lå ingen dybere videnskabelig analyse bag de syv minutter, men kunstneren Martyl Langsdorf syntes, at det "så godt ud". Hun var for øvrigt gift med fysikeren Alexander Langsdorf Jr., der under anden verdenskrig havde været med til at skabe den første atombombe under det amerikanske Manhattan-projekt. Efter krigen var de to Langsdorf'er blevet aktive i kampen mod atomvåben. Dommedagsuret rykkede fire minutter tættere på midnat i 1949, da Sovjetunionen gennemførte sin første atomprøvesprængning, og igen frem til to minutter i midnat i 1953 på grund af brintbomben. Samme år konstaterede den amerikanske udenrigsminister John F. Dulles i en tale for FN, at atomfysikere nu havde udviklet våben, der kunne udslette al liv på Jordens overflade.

Selv om alvoren var tydelig, var der også mange, der mente, at dommedagsurets to minutter i midnat lignede en skræmmekampagne. Eugene Rabinowitch, som i 1953 var tidsskriftets redaktør og dermed ansvarlig for dommedagsuret, skrev, at forskerne ville fortsætte med at skræmme folk, indtil frygten for atomvåben var blevet ætset ind i alle folks bevidsthed. Men der var egentlig slet ikke tale om at skræmme folk, fortsatte Rabinowitch. Faktuelle oplysninger om faren for en altødelæggende atomkrig var i virkeligheden alt, der skulle til. Det ville være en effektiv måde at sikre, at alle - også kommende generationer, der ikke selv havde oplevet anden verdenskrig - ville komme til at føle så meget afsky for atomkrig, at de ville gøre alt for selv at forhindre den. Det var dommedagsurets logik - og den logik, som stort set alle født i 60'erne, 70'erne eller 80'erne lærte at tage for givet.

Dommedagsuret tikker stadig. Ved afslutningen på den kolde krig viste det 17 minutter i midnat, og uret har aldrig før og aldrig siden været længere væk fra dommedag. Det har stort set gået frem mod midnat lige siden 1991 med undtagelse af 2010, hvor det gik ét minut tilbage igen på grund af præsident Obamas og den daværende russiske præsident Medvedevs fælles udtalelser om atomnedrustning. Sidste år nåede dommedagsuret igen to minutter i midnat. Det er det tætteste, uret har været på midnat siden brintbomben i 1953.

I år har eksperterne bag dommedagsuret fastholdt tiden på to minutter i midnat. De skriver i deres 2019-udtalelse, at det er "den nye unormal", at verden er blevet så farlig. Den nye unormal er resultatet af et truende sammenbrud for internationale aftaler og politiske sammenslutninger. Det er dog ikke længere kun atomvåben, der truer verden med dommedag. Siden 2012 har dommedagsuret også omhandlet truslen fra klimaforandringerne, der ligesom atomvåben har potentiale til at udslette al civilisation. I 2015 kom risici fra ny bioteknologi og it med ind i vurderingen. Det er det samlede trusselbillede, der nu får eksperterne til at sige, at der kun er to minutter tilbage til dommedag. Den faglige vurdering bag dommedagsuret er i dag mere solid, end den nogensinde har været. Det er på en måde med til at gøre uret endnu mere skræmmende.

I sin tidlige fase blev dommedagsuret sat alene af Eugene Rabinowitch, der dog konsulterede andre eksperter i sit faglige netværk. Ligesom Rabinowitch havde mange af dem været med til at udvikle atomvåben under 2. Verdenskrig. Da Rabinowitch trådte tilbage som redaktør i 1973, blev dommedagsuret overtaget af et ekspertpanel. Panelet mødes to gange om året for at vurdere, om der er behov for at stille på det, og trækker på et endnu større udvalg af tilknyttede eksperter, heriblandt 14 nobelpristagere.

Dommedagsuret er ikke kun en skræmmekampagne. Hvert år foreslår ekspertpanelet bag uret en række rimelige tiltag, der kan bidrage til at nedbringe risikoen for selvudslettelse. I år lyder opfordringen til verdens politiske ledere, at de skal gå sammen om fælles bindende aftaler for nedrustning og klimaforbedringer. Og verdens borgere skal bruge internettet til at bekæmpe misinformation og kræve handling af politikerne nu. Chancen for, at det sker, synes lille. Vi er så tæt på dommedag, som vi nogensinde har været, og hvad skal vi gøre ved det?