Dit medie er dit nye fællesskab

Da jeg 15. september 2015 stod i strømpefødder på en fletstol midt i Café Stiften i Fyens Stiftstidendes mediehus og bød velkommen til den første jobmesse nogensinde for flygtninge og fynske virksomheder, var det en manifestation af, hvad medierne også kan. Salen var fyldt til bristepunktet med flere end 300 flygtninge og repræsentanter fra det fynske erhvervsliv.

Det var dengang, det fynske erhvervsliv råbte højt efter nye medarbejdere og fik alt for få svar. Og det var da flygtninge kom hertil i større tal end ellers. Jobmessen var kulminationen på måneders skriverier i avisen om fynske virksomheders udfordringer med at finde nye medarbejdere og kommuners udfordringer med at finde job til de nye borgere i artikelserien, der blev kaldt "Folk vi har brug for". Avisen valgte efter et stykke tid med en traditionel dækning af historierne altså at gribe det mere konstruktivt og aktivistisk an. Med jobmessen skabte vi et rum for at løse to udfordringer i et hug.

Interessen fra både erhvervsledere, kommuner og flygtningene selv var overvældende. Og siden har jeg vidst, at levende journalistik kan være med til at bringe traditionelle historier på avispapir et skridt videre end blot at beskrive problemer og skære konflikter ud i skarpe bogstaver - den ene mod den anden!

Journalistikken kan også være et samlingspunkt, et fællesskab og en medspiller. Journalister bliver medspillere, når de i avisen beskriver udfordringer i samfundet, som det var tilfældet i 2015, og herefter i forlængelse af traditionel journalistik peger på en eller måske flere løsninger på problemet. Den slags historier kan være med til at sprede håb i stedet for afmagt. Og det er journalistik, der kan bedrives af alle medier på papir, tilsat lyd eller levende billeder eller spillevende, som med jobmessen.

Det kaldes konstruktiv journalistik. Og det handler om, at medierne stadigvæk er vagthunden, der afslører problemer og de korrupte magthavere eller skumle typer, som bryder loven og handler forkert i forhold til samfundets regler og normer. Men medierne skal også være med til at pege på løsninger på problemer og konflikter. De skal sørge for en mere nuanceret tilgang til historierne også de konfliktfyldte, når der er brug for det, i stedet for kun at skære den skarpeste vinkel og trække fronterne op. Og de skal fortæller de gode, opbyggelige historier såvel som de negative. På den måde undgår medier at være med til at sætte borgernes tillid til samfundet over styr. De gider nemlig ikke kun læse om problemer, de bliver i dårligt humør og lægger avisen væk eller slukker for skærmen.

Den anden særlige del af jobmessen var, at den var et møde mellem mennesker, der ville løse problemet sammen. Virksomhederne, kommunerne og de nye borgere kæmpede med hver deres problem, og de mødtes for at se, om de kunne finde en løsning sammen. Levende journalistik i en konstruktive ånd. På de fleste aviser i Jysk Fynske Medier har journalisterne i en årrække gjort det til en dyd, at journalistik ikke kun udkommer på papir eller på din skærm. Her er journalistik også noget, der foregår i mødet mellem mennesker ude i den virkelige verden. Det er møder, der falder lige for, når demokratiet skal plejes op til kommunal- eller folketingsvalg, og borgerne vil møde politikere til en klassisk debat for at blive sikre på, hvor de skal sætte kryds. Men det er også møder, der opstår, når borgerne kan være med til at udvikle en ny naturpark rundt om Syddansk Universitet. Så inviterer avisen læserne til en workshop med planlæggere fra universitet, hvor de kan gøre deres indflydelse gældende og deltage i udviklingen af lokalområdet. Møder, der styrker det lokale fællesskab.

Det er altså to nye redskaber i værktøjskassen, journalisterne er begyndt at arbejde med for at nå ud til dig. Konstruktiv og levende journalistik. Opbyggelig journalistik, der styrker fællesskabet - to fluer i et hug. To fluer jeg er særdeles begejstret for, fordi de skaber engagement hos publikum og styrker båndet mellem os og jer derude - medierne og deres publikum.