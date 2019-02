To tidligere skoleledere, som nu sidder i Folketinget, Annette Lind fra Holstebro og Troels Ravn fra Vejen, har i et fælles indlæg i avisen Danmark kritiseret statsstøtten til de frie og private skoler.

Jeg har selv undervist i 34 år med et udsving som skoleleder på godt fem år i Danmark og Sydslesvig. De øvrige 29 år i den danske folkeskole, og det generer mig, når flere politikere, som måske inderst inde er modstandere af andre skoleformer, bevidst eller ikke bevidst forsøger at få folk til at tro på, at det kun er de frie eller private skoler, der får statsstøtte.

Kommunerne får også støtte til folkeskolens elever, nemlig gennem bloktilskud/dut-midler. Det gør de, fordi Grundloven "forudsætter en undervisningspligt for børn i grundskolealderen." Det betyder, at kommunerne skal regne med at have en udgift på 65.000-70.000 kr. pr. elev.

Dersom en elev ikke går i kommunens skole, hvorved kommunen har en mindre udgift, skal samme kommune tilbagebetale staten ca. 35.000 kr. - 76 pct. af statsstøtten, som den enkelte skole får udbetalt pr. elev.

Resten - som i 2019 udgør ca. 50.000 kr. - beholder elevens kommune til skolepsykolog, skoletandpleje, bibliotek og administration.

Som gammel og tidligere lærer har jeg på fornemmelsen, at folkeskolens nuværende problemer ikke skyldes statsstøtte eller bloktilskud; men et diktatorisk diktat ovenfra. Det, der især bliver betegnet med ordet inklusion.

Vi, der gennem mange år har haft vor gang i skoleverdenen, vidste, at professor Niels Egelund (med to års erhvervserfaring fra folkeskolen) og hans offer, tidligere undervisningsminister Christine Antorinis idéer ville lide skibbrud; ikke mindst på grund af den brutale måde, Folketinget gennemførte lovændringen på.

Jeg vil folkeskolen det godt; men det gavner ikke at komme med ikke fyldestgørende oplysninger, nemlig at få det til at se ud som folkeskolen ikke får støtte fra staten.