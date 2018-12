Det var på tide, vi kommer af med satspuljen

På kant: Som venstreorienteret er det nok ikke nogen stor overraskelse, at jeg ikke er ovenud begejstret over regeringens nyligt fremlagte finanslov. Der er ingen mærkbare forbedringer af den skræntende danske velfærd og de grønne visioner, som Venstre ellers praler med, er til at overse.

Men skal jeg for en gang skyld sige noget positivt, så er jeg rigtigt begejstret over, at der er enighed om at afskaffe satspuljen, som år for år har udhulet overførselsindkomsterne.

Måden, man gør det på, er dog ikke uproblematisk. I og med at pengene, som i satspuljen har finansieret mange forskellige både faste bevillinger og løbende projekter, er ført tilbage til de retmæssige ejere, så mangler der svar på, hvordan disse projekter skal fortsætte i fremtiden - og ikke mindst, hvordan psykiatrien, hvor mange indsatser har været dækket af satspuljen, i fremtiden skal sikres.

Det er vanvittigt vigtigt, at vi sikrer, at der stadig bliver penge til de små projekter som ofte holder hånden under de mange frivillige organisationer, som har stor betydning for vores lille samfund. Men endnu mere vigtigt er det, at psykiatrien bliver samlet på finansloven, så hele området sikres en fast, årlig finansiering.

Lad os bruge anledningen til at styrke psykiatrien og sidestille fysiske og psykiske lidelser.