Det skal du lægge mærke til i 2019

2019: Her på årets sidste dag er det betimeligt at se tilbage på året, der er gået. Og også i 2018 er der sket meget. Politisk har vi sænket skatterne markant igen, sat læring og respekt i undervisningssystemet højt på dagsordenen, og så har vi også markeret Danmark på den udenrigspolitiske scene. Vi har reageret skarpt mod krænkelser af Danmark og vores allierede - også på en måde, så det er blevet hørt over hele verden. Her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på sagerne om det russiske giftangreb i Storbritannien, de iranske attentatplaner på dansk grund og mordet på den saudi-arabiske journalist Khashoggi i Tyrkiet.

Men her ved nytår skal vi naturligvis kigge frem. For 2019 bliver et meget spændende år i dansk politik. For det første skal vi jo til valg på et tidspunkt. Jeg håber naturligvis, at valget kommer til at betyde, at VLAK-regeringen kan fortsætte det arbejde med at trække Danmark i den rigtige retning, som vi har været i gang med i nu mere end to år.

I et valgår kommer bølgerne som altid nok til at gå lidt højt. Jeg vil derfor gerne allerede nu gøre opmærksom på i hvert fald tre påstande, du vil høre igen og igen fra venstrefløjen:

1. "Velfærden er i ruiner! Vi må gøre noget!" Det vil være en vending, der kommer til at gå igen og igen fra oppositionen i 2019. Samtidig vil der kun være ét løsningsforslag: Flere penge. Altså flere penge oven på flere penge i en af verdens største offentlige sektorer. Læg hertil mærke til, at der sjældent kommer nogen ideer til, hvordan Danmark skal blive rigere. Det handler kun om, hvordan man skal bruge de penge, som allerede er tjent. Jeg synes, man skal tænke omvendt: Hvordan kan vi gøre Danmark rigere og sikre velfærdssamfundet for fremtiden? I LA vil vi gøre Danmark rigere ved at sænke skatterne og skabe mere vækst og flere arbejdspladser - ikke lænse danskerne endnu mere.

2. "De rige snyder og skal straffes!" Den kommer også til at lyde igen og igen frem mod valget. Venstrefløjen forsøger at misbruge nogle af de grimme sager, vi har set i bl.a. banksektoren i 2018, hvor man slet ikke har levet op til sit ansvar. Uacceptable sager, der på ingen måde er i orden og skal straffes.

Men på ryggen af det forsøger man at rette et angreb på hæderlige og ordentlige virksomhedsejere, selvstændige og i det hele taget personer med succes. Socialdemokraterne er allerede i gang med forslag til en "supermillionærskat", en højere beskatning af arv og sværere vilkår for iværksættere og deres investorer.

Det er drevet af jalousi og en arrogance, der skal udskamme danskere, der har fulgt deres drømme og skabt succeser, som kommer os alle sammen til gode i form af nye job, skatteindtægter mv.

Liberal Alliance og jeg vil hellere hylde og hædre danskere med succes og lære af dem og deres oplevelser.

3. "Danmark er hamrende ulige!" Faktisk er vi nærmest på vej til at få amerikanske tilstande, må man forstå - og det eneste løsningsforslag er at beskatte de rige endnu hårdere. Men det er totalt misforstået, at bunden skulle blive løftet, fordi man straffer toppen. Faktisk er det lige omvendt. Når vi belønner succes, så gavner det hele samfundet og hele Danmark. I øvrigt er Danmark det 7.mest lige land i verden. Og vi er mere lige end eksempelvis Sverige og Holland, ifølge OECD.

Det var en lille guide til, hvad du skal lægge mærke til i 2019. Personligt vil jeg selv kæmpe videre for mere frihed, lavere skat, mere vækst og mindre bureaukrati.