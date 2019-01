Islamsnak: Sætningen dukker som regel op efter en ekstremistisk, islamistisk terrorhandling har fundet sted. Ofte kommer det fra moderate muslimer, velintegrerede borgere, der passer deres arbejde, bidrager til samfundet og lever op til alle regler og normer, der på denne måde lægger afstand til de afskyelige terrorhandlinger.

Man kan også sige, at det er deres måde at beskytte deres religion på. Ligesom en god kristen for eksempel ville sige, at en terrorhandling begået af IRA i Nordirland intet har med kristendom at gøre. Selvom IRA kalder sig en katolsk bevægelse. I begge tilfælde er det mennesker, der bruger en religions navn til at udføre afstumpede forbrydelser. Eller rettere misbruger.

Tager man formuleringen "det har intet med islam at gøre" helt bogstavelig, er det nemt at latterliggøre og afvise som naivt og rent vrøvl. For de afskyelige terrorhandlinger bliver jo netop begået i islams og Allahs navn. Den kritik og afvisning af udsagnet hører man da også meget tit, fra visse politikere og debattører.

Men det skal efter min mening netop ikke tages bogstaveligt. Man skal kigge bag om og forstå det i den ånd og den sammenhæng det er fremsagt. Paradoksalt nok kommer kritikken og latterliggørelsen som regel fra de selvsamme politikere, som tit og ofte efterlyser, at moderate muslimer bør lægge afstand til ekstreme islamisters terrorhandlinger. Efter min bedste overbevisning er det netop det moderate muslimer forsøger at gøre, med formuleringen "det har intet med islam at gøre". Fordi de føler, at deres religion bliver taget som gidsel. Ligesom kristne vil føle det med IRA, og moderate jøder vil have det med nogle af de forbryderiske beslutninger, som er truffet af den israelske regering. Og så videre - find selv på flere eksempler.

Sagt på en anden måde er pointen: Enhver forbrydelse begået i en religions navn har intet med den pågældende religion at gøre. Det er og bliver fundamentalisme og en gemen forbrydelse, uanset hvad man kalder den. Og uanset hvilken gud man påstår man glæder ved at udføre forbrydelsen.

Derfor bør udsagnet "det har intet med islam at gøre" efter min mening tolkes positivt. Det sender et signal om, at der bor rigtig mange velintegrerede muslimer i Danmark og andre vestlige lande, der ønsker at lægge afstand til de forbrydelser der begås af andre, der kalder sig muslimer.

Det udsagn bør vi tage positivt imod og prøve at forstå ånden i. Fremfor at afvise og latterliggøre det, fordi vi tager det helt bogstaveligt.