Det er sandt nok, dommedag er nært forestående

Dommedag: Lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen skriver i kronikken 16. februar om, at der er to minutter tilbag, inden dommedag. Afslutningen lyder således: "Vi er så tæt på dommedag, som vi nogensinde har været, og hvad skal vi gøre ved det?"

Det vil jeg da gerne svare på.

Bibelen har svaret på det. Der kommer en dommedag, og den er nært forestående. Der er profetier om ting, der skal ske, før dommedag, og disse ting er opfyldt. Lad mig bare nævne, at der står i Bibelen, at landet Israel skal genrejses efter mange år og landets befolkning samles fra mange lande. Det skal ske i endetiden. Vi ved fra historiebøgerne, at Israels befolkning blev spredt ud over hele verden i ca. år 70, og at Israel først fik sit land igen i 1948. Og Gud har i øvrigt givet løfter til Israel om beskyttelse mod deres fjender . Bibelen forudsiger bl.a. at Tyrkiet og Iran vil angribe Israel, men at Gud griber ind og slår fjenderne, så alle kan se, at det er Gud, der gør det.

Der er nok ingen, der er i tvivl om, at ondskaben og lovløsheden er blevet stor på Jorden. Men Gud kommer med en dom over Jorden og mennesker, så det onde bliver udryddet. Er det ikke godt? Alle er vel enige om, at det er godt, at vi har politi og domstole til at begrænse det onde i vort land?

Ja, dommedag kommer, men det enkelte menneske kan beslutte sig for, om det vil vende om til Gud og vende sig bort fra ondskab og synd. Alle mennesker har syndet og har brug for tilgivelse fra Jesus. Det var derfor Jesus - Guds søn - kom til Jorden. Han døde på korset og tog straffen i vort sted.